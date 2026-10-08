Hnojivo na pokojové rostliny si připravíte z domácích ingrediencí

Pokojové rostliny jsou součástí téměř každého interiéru. Ať už doma pěstujete více či méně náročné druhy, všechny je potřeba nejen zalévat ale čas od času i pohnojit, aby získaly potřebné živiny. Nesahejte po kupovaných hnojivech, které jsou plné chemie, ale využijte domácí zdroje a vyrobte si vlastní přírodní prostředek. Možností je spousta.
Oblíbené kvasnicové hnojivo
Droždí je základem hnojiva jak pro pokojové, tak i pro venkovní okrasné i užitkové rostliny. Mezi zahrádkáři je velmi oblíbené. Pokud si budete chtít připravit směs pro pokojové rostliny, budete potřebovat 10 g kvasnic, lžíci cukru a 1 l vlažné vody. Všechny ingredience dobře promíchejte a nechejte minimálně jednu hodinu odstát. Tento roztok pak použijte jako zálivku pro rostliny. V létě hnojivo aplikujte jednou za 14 dní a v průběhu podzimu a zimy jednou měsíčně.
Banánové slupky nevyhazujte
Většinou skončí v odpadkovém koši, a přitom dodají cenné živiny rostlinám. Řeč je o banánových slupkách. Použít můžeme sušené slupky, které rozdrtíte a přidáte do substrátu nebo můžete udělat výluh z čerstvých slupek, který poslouží jako zálivka. Rostliny tak získají potřebné minerály a budou odolnější proti škůdcům a chorobám.
Foto: Pixabay
Zbytky oblíbených nápojů
Jestliže patříte mezi milovníky kávy nebo čaje, pak jste možná už slyšeli o využití kávové sedliny či čajových sáčcích jako hnojivu. Lógr je potřeba nejprve pořádně vysušit, a pak ho můžete přidat k zemině. Popřípadě jej lze smíchat s vodou a použít jako klasickou zálivku. Další možností jsou čajové sáčky. Ty stačí vložit na několik hodin do konvičky s vodou a nechat louhovat. Pak tuto čajovou směs použijete opět jako zálivku, které rostliny obohatí o potřebné živiny.
K domácím hnojivům patří i dřevěný popel, který smícháte jen s vodou. obsahuje prospěšné látky jako například fosfor, vápník, draslík a hořčík.
Zdroje info: Autorka
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