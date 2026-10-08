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Hnojivo na pokojové rostliny si připravíte z domácích ingrediencí

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Pokojové rostliny jsou součástí téměř každého interiéru. Ať už doma pěstujete více či méně náročné druhy, všechny je potřeba nejen zalévat ale čas od času i pohnojit, aby získaly potřebné živiny. Nesahejte po kupovaných hnojivech, které jsou plné chemie, ale využijte domácí zdroje a vyrobte si vlastní přírodní prostředek. Možností je spousta.
Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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