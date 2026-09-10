Hnědnoucí hlava slunečnice láká sýkory, stehlíky i pěnkavy. Kdo ji v září odstřihne, připraví zahradu o nejcennější hosty

Koncem srpna a v září se na českých zahradách odehrává každoroční rituál: zahrádkáři berou nůžky a stříhají odkvetlé slunečnice, aby záhon vypadal upraveně. Jenže právě v tom okamžiku odnášejí ze zahrady zásobník stovek až tisíců dozrálých nažek, které by během následujících týdnů nakrmily celou řadu pěvců. Podle doporučení
České společnosti ornitologické patří slunečnicová semena k nejuniverzálnějšímu lákadlu pro zahradní ptáky. A přitom stačí jediné: odolat nutkání uklízet. Proč semena dozrávají až po odkvětu a jak poznat správný okamžik
To, co vnímáme jako jeden květ, je ve skutečnosti soubor tisíců drobných diskových kvítků uspořádaných ve spirále. Každý z nich po opylení vytvoří jednu nažku. Fyziologická zralost přichází zhruba 30 až 45 dní po odkvětu; podle odborného průvodce
NDSU Extension ji spolehlivě prozradí tři znaky: Zadní strana hlavy přechází ze zelené do žluté, později do hnědé. Zákrovní listeny zasychají a křehnou. Semena tvrdnou, slupka získává typickou tmavou barvu.
Dokud je zadní strana zelená, nažky ještě nemají plný obsah tuku a bílkovin. Předčasné odstřižení proto znamená dvojí ztrátu: zahrádkář přijde o krmný potenciál a ptáci o energeticky bohatou potravu přesně ve chvíli, kdy si začínají budovat tukové zásoby na zimu.
Které druhy míří na slunečnicové hlavy a proč právě ony
Slunečnicová semena vynikají vysokým podílem oleje a snadno lousknutelnou slupkou, což z nich dělá univerzální zdroj pro široké spektrum druhů. Sýkory koňadry i modřinky berou nažky po jedné, odlétají s nimi na blízkou větev a tam je rozklovou. Brhlíci si semínka odnášejí a zaklínují do kůry stromů, aby je rozbili zobákem. Stehlíci, typičtí milovníci semenných plodenství, přilétají často v malých hejnkách a systematicky prohledávají celou hlavu. Pěnkavy zase sbírají popadaná zrna ze země pod rostlinou, takže ani semena, která vypadnou, nezůstanou ležet ladem.
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RHS patří slunečnicové hlavy mezi rostlinné struktury, které se výslovně doporučuje ponechávat přes zimu právě kvůli vrabcům, pěnkavám a brhlíkům. Britská RSPB pak slunečnici řadí mezi nejbohatší přirozené zdroje oleje a bílkovin pro zahradní ptactvo. V českém kontextu to potvrzuje i ČSO, která slunečnici staví na první místo mezi doporučenými semeny pro zimní přikrmování. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak za pár minut vyrobit závěsné krmítko ze suché hlavy
Jakmile hlava splňuje znaky zralosti, postup zabere doslova chvilku. Potřebujete zahradnické nůžky, pevné rukavice, kus silného drátu nebo provazu a vhodnou větev.
Odstřihněte hlavu i s krátkým úsekem stonku (asi 15–20 cm). Pokud je ještě lehce vlhká, nechte ji několik dní dosušit v teplém, větraném prostoru, rozhodně ne v igelitovém pytli. Provlékněte drát skrz stonek nebo přímo hlavou, ohněte do háku či smyčky. Zavěste v klidné části zahrady, ideálně zhruba tři metry od hustých keřů: dostatečně blízko, aby ptáci měli úkryt, ale dost daleko, aby se k nim neplížila kočka.
Druhá varianta je ještě jednodušší: slunečnici prostě nechat stát tam, kde vyrostla. Pokud hrozí, že stonek poláme vítr, stačí ho podepřít tyčkou. RSPB tento přístup propaguje pod heslem „nechte semenné hlavy stát“ a považuje ho za plnohodnotný zahradnický postup, nikoli za známku zanedbané péče.
Hygienická rizika a nečekaní návštěvníci u slunečnicového krmítka
Každé krmítko, ať už dřevěné, plastové, nebo přírodní, vyžaduje základní hygienu. Plesnivá nebo navlhlá semena mohou ptákům uškodit, a právě u ponechané hlavy venku na dešti roste riziko kažení. Řešení spočívá v kontrole: pokud hlava viditelně měkne, černá nebo zapáchá, patří do kompostu. Menší dávky (tedy spíš několik postupně podávaných hlav než jedna obří) snižují pravděpodobnost, že se potrava zkazí dřív, než ji ptáci stihnou sezobat.
Kromě pěvců přitahují slunečnicová semena i hlodavce a veverky. Vyšší zavěšení a pravidelný úklid spadaných slupek pod krmítkem pomáhají omezit nežádoucí hosty. Oproti klasickému doplňovanému krmítku má přírodní hlava jednu výhodu: nedochází k „bufetovému efektu“, kdy se na jednom místě koncentruje velké množství ptáků, a tím klesá riziko přenosu chorob.
Kolik sezón vydrží a proč jedna hlava na celou zimu nestačí
Výdrž jediné zavěšené hlavy závisí na její velikosti, hustotě nažek, počasí i počtu návštěvníků. Realistický odhad se pohybuje v řádu dnů až několika týdnů. Na celou zimu proto počítejte s tím, že budete potřebovat víc hlav, buď postupně sklízených a dosušených, nebo ponechaných přímo na záhonu v různých fázích dozrávání. Kdo letos zasadil pět či šest slunečnic, má materiál na průběžné zásobování od října do prvních jarních dní.
Podle nás je právě tohle nejsilnější argument pro to, aby se slunečnice na zahradě stala standardní součástí podzimního plánu, a ne obětí prvního zářijového úklidu. Žádné nakupování směsí, žádné doplňování zásobníků. Stačí nechat přírodu dodělat svou práci a pak se dívat, jak sýkorky a stehlíci přilétají ke květu, který už dávno odkvetl.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák