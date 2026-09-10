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Hnědnoucí hlava slunečnice láká sýkory, stehlíky i pěnkavy. Kdo ji v září odstřihne, připraví zahradu o nejcennější hosty

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Jedna hnědnoucí slunečnicová hlava dokáže na podzim přilákat sýkory, stehlíky i pěnkavy; stačí ji nechat dozrát a nezahazovat ji do kompostu.
Hnědnoucí hlava slunečnice láká sýkory, stehlíky i pěnkavy. Kdo ji v září odstřihne, připraví zahradu o nejcennější hosty

Hnědnoucí hlava slunečnice láká sýkory, stehlíky i pěnkavy. Kdo ji v září odstřihne, připraví zahradu o nejcennější hosty

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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