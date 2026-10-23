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Hnědé výhonky na monsteře vypadají jako odpad, ale stačí je zapíchnout do zeminy a rostlina naroste do dvojnásobku

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Tuhé hnědé provázky na stonku monstery jsou vzdušné kořeny. Navedené do vlhké zeminy nebo k opoře dodají rostlině stabilitu, vláhu i chuť k mohutnějšímu růstu.
Hnědé výhonky na monsteře vypadají jako odpad, ale stačí je zapíchnout do zeminy a rostlina naroste do dvojnásobku

Hnědé výhonky na monsteře vypadají jako odpad, ale stačí je zapíchnout do zeminy a rostlina naroste do dvojnásobku

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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