Hnědé výhonky na monsteře vypadají jako odpad, ale stačí je zapíchnout do zeminy a rostlina naroste do dvojnásobku

Mnoho pěstitelů je bere jako vadu na kráse a sahá po nůžkách. Přitom tyto dřevnatě vyhlížející výrůstky patří k nejcennější výbavě, kterou monstera má. Jde o vzdušné kořeny, tedy kořeny, které raší přímo ze stonku. V pralese se jimi rostlina drží kmenů, šplhá za světlem, a jakmile dosáhne půdy, zakoření. Když jejich živou špičku v bytě zasunete do substrátu nebo k vlhkému mechovému sloupku, zopakujete přesně to, co by se odehrálo v přírodě. Monstera získá další přísun vody a živin a pevnější ukotvení. Výsledkem bývá znatelně bujnější olistění. Celý zákrok zabere pár vteřin, rozhodují ale okolní podmínky.
Vzdušné kořeny monstery: lanoví tropické liány
Monstera deliciosa pochází z tropických lesů mezi jižním Mexikem a Panamou. Ve své domovině vystupuje jako stálezelená liána, která se pne do korun stromů. Podle
Wisconsinské univerzity z jejího silného stonku vyrůstají dlouhé kořeny, které se při stoupání vzhůru zachytávají větví a kmenů. Ty, které dosáhnou země, v ní zakoření. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) popisuje monsteru přímo jako popínavou rostlinu, jež šplhá pomocí vzdušných kořenů.
Spojení se zemí má pro liánu zásadní význam. Terénní výzkum hemiepifytních rostlin v panamském horském pralese ukázal, že kořeny, které doputují k půdě, mají výrazně lepší přístup k vodě, a tím i vyšší šanci přežít suchá období. Zajímavý detail: některé kořeny se po kontaktu se zemí ještě několik týdnů plazí po povrchu, než proniknou dovnitř.
Proměna probíhá i uvnitř kořene. Studie publikovaná v časopise Frontiers in Plant Science popisuje, že jakmile vzdušný kořen narazí na substrát, začne vytvářet postranní kořínky s jinou stavbou, než mají části rostoucí vzduchem. Orgán, který dosud sloužil hlavně jako kotva, se přestaví na plnohodnotný podzemní kořen. Ten hnědý pahýl u okna tedy skrývá důmyslně specializovaný nástroj.
Jak zapíchnout vzdušný kořen do zeminy, aby se ujal
Nejprve je potřeba rozeznat živý kořen od odumřelého. Zdravý vzdušný kořen působí pevně, pružně a kompaktně, často má světlejší, aktivně rostoucí špičku. Suchý, dutý a křehký kus bez známek růstu už rostlině neposlouží a můžete ho čistými nůžkami odstranit. Měkký, rozbředlý a tmavý kořen naopak signalizuje hnilobu, obvykle z přemokření.
Samotný postup je jednoduchý:
Vyberte dostatečně dlouhý živý kořen, který bez násilí dosáhne k povrchu květináče. Opatrně ohněte jeho pružnou špičku dolů a zasuňte ji do vlhké svrchní vrstvy substrátu, zhruba několik centimetrů hluboko. Kořen neohýbejte do ostrého úhlu a nezahrabávejte s ním část stonku. Pokud je kořen krátký nebo míří jinam, přichyťte ho k mechovému nebo kůrovému sloupku zapuštěnému v nádobě.
Wisconsinská univerzitní poradna doporučuje právě silnou oporu obalenou mechem a zdůrazňuje, že je dobré ji zalévat, aby z ní kořeny mohly brát vodu i živiny. Mechový sloupek tak funguje jako svislé prodloužení květináče. Při manipulaci si nasaďte rukavice: šťáva monstery dráždí pokožku i oči a rostlina je při požití jedovatá, proto patří mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Substrát a květináč pro monsteru v českém bytě
Zapíchnutý kořen se uchytí jen v prostředí, které mu svědčí. RHS ve svém
průvodci pěstováním monstery radí vzdušnou, dobře propustnou směs: jeden díl kyselého substrátu, ať už rašelinového, nebo bezrašelinového, na dva díly substrátu pro orchideje, s pH zhruba mezi 5 a 6. Hrubá kůra a perlit zajistí, že voda proteče a ke kořenům se dostane kyslík.
Na květináči záleží víc, než se zdá. Doporučení se shodují v několika bodech:
Parametr Doporučení Velikost jen o pár centimetrů větší než ten předchozí Dno vždy s drenážním otvorem Materiál těžší keramika nebo terakota kvůli stabilitě vysoké rostliny Teplota přibližně 18 až 25 °C Světlo jasné, ale nepřímé
Příliš objemná nádoba drží vodu dlouho a podporuje hnilobu. Monstera nesnáší, když stojí v podmisce plné vody. Substrát má před další zálivkou téměř proschnout.
Specifickou výzvou českých domácností je topná sezóna. Ústřední topení vysušuje vzduch, rostlina pak rychleji odpařuje vodu a listy jí hnědnou na okrajích. Podle obecného
průvodce RHS pro pokojové rostliny mohou rostliny při nízké vlhkosti vadnout, pokud kořeny nestíhají ztráty doplňovat. Vzdušným kořenům suchý vzduch vysušuje špičky a brzdí jejich prodlužování. Pomůže vlhký mechový sloupek, miska s mokrým keramzitem pod květináčem nebo seskupení více tropických rostlin dohromady, které si navzájem zvyšují vlhkost okolí. Kdy čekat větší listy a mohutnější růst monstery
Nejsilnějším argumentem pro práci se vzdušnými kořeny je postřeh RHS: jakmile monstera „pocítí“, že šplhá, začne často vytvářet větší, dospělejší listy s více otvory. Opora a zapojené kořeny dávají rostlině signál, že se může pustit do výšky. Monstera je navíc velmi vzrůstná liána, která v příznivých podmínkách dokáže v bytě vyrůst až ke stropu. Podle nás právě kombinace opory, kořenového kontaktu a dobrého světla stojí za proměnami, kdy se z nenápadné rostliny během jedné sezóny stane dominanta obýváku.
Načasování hraje velkou roli. Ideální období nastává mezi dubnem a zářím, kdy monstera aktivně roste a RHS doporučuje přihnojovat vyváženým tekutým hnojivem. Hnojení a navádění kořenů se přitom vzájemně doplňují. Hnojivo dodá živiny, zapíchnutý kořen rozšíří plochu, kterou je rostlina dokáže nasávat, a zároveň ji zpevní.
Jak rychle se změna projeví? Přesnou lhůtu pro dospělou rostlinu zdroje neuvádějí, orientaci ale poskytuje množení. Poradenská služba Minnesotské univerzity uvádí, že řízky monstery koření zhruba za dva až čtyři týdny a nové listy pak přicházejí v rozestupech několika týdnů, u množených uzlů někdy až za dva až tři měsíce. Dá se čekat, že první známky uchycení zapíchnutého kořene uvidíte v řádu týdnů, výraznější nárůst listové hmoty spíš v průběhu celé vegetační sezóny. Trpělivost se tu vyplácí.
Platí to hlavně pro vitální Monsteru deliciosa. Menší Monstera adansonii reaguje skromněji. U mladých rostlin bez vzdušných kořenů, oslabených kusů nebo pomaleji rostoucích panašovaných odrůd bude efekt slabší a nástup pozvolnější.
Stříhat, nebo nechat? Co s přebytečnými vzdušnými kořeny
Kdo dosud vzdušné kořeny pravidelně odstraňoval, nemusí propadat panice. Oregonská univerzitní poradna pro zahrádkáře uvádí, že kořeny, které rostlina nepotřebuje k opoře, lze zastřihnout bez vážnější újmy. U příbuzných filodendronů potvrzuje poradenská služba Iowské státní univerzity, že odstranění vzdušných kořenů rostlině neuškodí, pokud se odstřihnou ostrými nůžkami u hlavního stonku. Tatáž instituce zmiňuje i alternativy: kořeny ponechat, navést na oporu, nebo je vložit do zeminy, kde zakoření a rostlinu podepřou.
Rozumná strategie je odstraňovat minimum. Suché a odumřelé kusy pryč, živé a pružné využít. Kořeny, které už pevně objímají sloupek nebo pronikly do substrátu, nechte bez zásahu, protože aktivně pracují.
Vzdušné kořeny přijdou vhod i při množení. Wisconsinská univerzitní poradna radí odříznout vrchol stonku těsně pod vzdušným kořenem a zasadit ho. Klíčovou podmínkou je ovšem uzel s pupenem. Řízek tvořený jen listem nebo řapíkem nový výhon nevyžene a časem shnije. Ideální řízek má tedy viditelný vzdušný kořen a vždy uzel.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková