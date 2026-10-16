Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plíseň bramborová dokáže za chladného a mokrého počasí zničit rajčata během sedmi až deseti dnů. První hnědá skvrna je proto pokyn jednat hned.
Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon

Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Moli v kuchyni se vrací, dokud nepoložíte na polici jednu bylinu. Stojí pár korun a její vůni hmyz fyzicky nesnese
Moli v kuchyni se vrací, dokud nepoložíte na polici jednu bylinu. Stojí pár korun a její vůni hmyz fyzicky nesnese
Prázdný regál první den akce není smůla, ale záměr. Zákon to zakazuje, jenže obchody znají formulku, která je chrání
Prázdný regál první den akce není smůla, ale záměr. Zákon to zakazuje, jenže obchody znají formulku, která je chrání

Leták slibuje výraznou slevu, regál zeje prázdnotou. Obchodníkům pomáhá dovětek „do vyprodání zásob“. Soudy...

Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto
Miska s mlékem a formalínem na parapetu a komáři zmizí z bytu za jedinou noc. Past stojí pár korun a funguje celé léto

Nechtěné spolubydlící v podobě komárů a jiného hmyzu dokážete z bytu vystrnadit i bez pomoci speciálních...

Kamarádka mi poradila jedinou surovinu proti molům a já je v kuchyni neviděla už 4 roky. Stojí pár korun a moli ji nesnáší
Kamarádka mi poradila jedinou surovinu proti molům a já je v kuchyni neviděla už 4 roky. Stojí pár korun a moli ji nesnáší

Nedejte molům u sebe v kuchyni šanci. Vyhnat je můžete docela obyčejným pomocníkem, kterého pořídíte za pár...

Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže
Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže

Šedý závoj na záclonách může zmizet i bez chlorového bělidla. Směs z lékárny a spíže vyjde na pár korun a s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.