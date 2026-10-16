Hnědé skvrny na rajčatech znamenají, že máte na záchranu úrody jen pár dní. Kdo nejedná hned, přijde o celý záhon

Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ popisuje na listech rajčete skvrny, které vznikají od okrajů, nemají ostrou hranici a zpočátku působí jako nasáklé vodou. Postupně tmavnou do hněda.
Jak vypadá plíseň bramborová na listech, stoncích a plodech
Americká poradenská služba NC State Extension upozorňuje, že první léze se často objevují na mladších, šťavnatějších listech ve vrchní části porostu. Český materiál ministerstva zemědělství zase zdůrazňuje okraje listů jako nejčastější místo prvního napadení.
Varovných signálů je víc:
Rychlý růst skvrn. Ze dne na den se zvětšují, splývají a postupují dál. Bělavý povlak na rubu listu. Objevuje se za vlhka, typicky ráno, na okraji odumírající tkáně. Jde o výtrusy, z nichž se nákaza šíří. Tmavé léze na stoncích. Jakmile choroba přeskočí z listů na stonek, rostlina rychle ztrácí sílu. Hnědé, pevné, vrásčité skvrny na plodech. Začínají jako malá šedozelená místa a rozšiřují se, takže plod působí zvrásněně.
Skvrnu, která se drží na jednom místě a nikam nepostupuje, můžete sledovat v klidu. Skvrnu, která za dva dny zdvojnásobí plochu a objeví se i na stonku, ne.
Plíseň, nebo obyčejná skvrnitost? Podle čeho je rozeznáte
Ministerstvo zemědělství ve svém materiálu výslovně uvádí, že se plíseň bramborová (
Phytophthora infestans) často plete se septoriovou a alternáriovou skvrnitostí. Není divu, první projev všech tří chorob vypadá jako „flek na listu“. Univerzita v Marylandu navíc řadí plíseň bramborovou mezi méně častá onemocnění rajčat, takže mnozí zahrádkáři ji nevidí každou sezónu a nemají s čím srovnávat.
Choroba Vzhled skvrn Kde začíná Rychlost Plíseň bramborová velké, vodnaté, tmavě hnědé, bez ostrého okraje, za vlhka bělavý povlak často vrchní mladé listy, okraje a špičky, pak stonky i plody velmi rychlá, dny Alternáriová skvrnitost menší hnědé léze se žlutým lemem a soustřednými kruhy jako terč spodní, starší listy pozvolná Septoriová skvrnitost drobné kulaté šedé až světle hnědé tečky s tmavým okrajem spodní listy, často v době nasazování prvních plodů pozvolná
Prakticky to znamená jednoduché pravidlo. Drobné kulaté tečky dole u země ukazují spíš na skvrnitost. Velké rozpité léze nahoře, na stonku nebo na plodu volají po okamžitém zásahu.
Proč rozhodují hodiny a dny
Podle NC State Extension se příznaky ukazují tři až pět dní po infekci. Za chladného a vlhkého počasí dokáže jediná léze vytvořit tisíce výtrusů za méně než pět dní. Vítr a dešťové kapky je pak roznášejí po celém záhonu i k sousedům. Wisconsinská univerzitní poradna uvádí, že při chladném a mokrém počasí může patogen zničit rajčata i brambory během sedmi až deseti dnů.
Infekční cyklus potřebuje konkrétní souhru podmínek. Univerzita v Kalifornii uvádí relativní vlhkost nad 90 % a teploty zhruba od 15 do 26 °C, přičemž k nakažení listu stačí přibližně deset hodin vlhka. Český materiál ministerstva zemědělství přidává domácí rizikové podmínky:
delší deštivé období, vzdušná vlhkost nad 90 % po dobu delší než 11 hodin, noční teploty nad 10 °C, zatažená obloha přes den.
Kritické období začíná v českých porostech zhruba v polovině června a vrcholí v létě. Květen 2026 je tak ideální chvíle na přípravu. Kdo chce mít náskok, může sledovat mapu aktuálních podmínek
Výzkumného ústavu bramborářského. Zelená barva signalizuje nepříznivé podmínky pro plíseň, oranžová blížící se riziko a červená silný infekční tlak s možností epidemického šíření. Když se v okolí vaší obce objeví červená, je čas obejít záhon a prohlédnout každý list.
Skleník poskytuje částečnou ochranu. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) upozorňuje, že výtrusy se dovnitř dostávají jen dveřmi nebo větracími okny, takže skleníková rajčata onemocní méně často. Pokud se tam ale plíseň uchytí, dusné a vlhké prostředí její rozvoj výrazně urychlí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři První pomoc pro záhon: co udělat hned, jak skvrny uvidíte
Jakmile objevíte podezřelé léze, postupujte rychle a v tomto pořadí:
Odstraňte napadené listy. Při silném zasažení vytrhněte celou rostlinu i s kořeny. Wisconsinská poradna je v tomto bodě nekompromisní: těžce postižené rostliny už zachránit nelze a ohrožují okolí. Materiál uzavřete do pytle. Do domácího kompostu nepatří, a to ani shnilé plody nebo brambory. RHS doporučuje hluboké zakopání, odevzdání do bioodpadu svozové služby nebo spálení tam, kde je to dovoleno. Zkontrolujte sousední rostliny. Rajčata i brambory patří do čeledi lilkovitých a napadá je tentýž patogen. Vysušte porost. Zalévejte ke kořenům, nikdy na list. Ve skleníku otevřete okna i dveře, ať vzduch proudí. Chraňte zdravé části. Pokud sáhnete po postřiku, použijte ho vždy podle etikety a co nejdříve, dokud choroba nezačne plošně postupovat.
Co s úrodou? Zdravě vypadající plody z napadené rostliny lze podle wisconsinské poradny jíst i zavařovat. Rajčata se skvrnami vyhoďte. RHS radí spotřebovat sklizeň z nakaženého porostu co nejdřív, protože i zdánlivě nedotčené zelené plody mohou ve spíži začít hnít.
Postřik podle registru ÚKZÚZ a prevence na sezónu 2026
Plíseň bramborová patří mezi oomycety, organismy odlišné od pravých hub. Univerzita v Minnesotě proto zdůrazňuje nutnost používat přípravky cílené právě na tento typ patogenu. Obecný „postřik na plísně“ nemusí zabrat. Fungicidy navíc působí nejlépe preventivně nebo hned na začátku, s důkladným pokrytím celé rostliny včetně rubu listů.
Rozhodujícím zdrojem je oficiální
Registr přípravků na ochranu rostlin, který se aktualizuje denně. Jako konkrétní příklad pro hobby pěstitele uvádí Rostlinolékařský portál přípravek Ortiva (evidenční číslo 4247-9, účinná látka azoxystrobin) v malém balení pro neprofesionální uživatele. U rajčete je povolen mimo jiné proti plísni bramborové:
Parametr Údaj Dávka 10 ml do 4 až 10 l vody na 100 m² Ochranná lhůta 3 dny Max. počet aplikací 3× za sezónu Interval mezi postřiky 12 dnů Varianta se 4 až 6 l vody na 100 m² max. 1×
Ochranná lhůta určuje, kolik dní po postřiku smíte sklízet. Právě tento údaj spolu s limitem opakování v běžných radách nejčastěji chybí.
U dalších známých názvů zpozorněte. Revus je v aktuálním registru pro neprofesionály uveden proti plísni bramborové u brambor, u rajčete však v detailu záznamu figuruje jen hnědá skvrnitost. Cuproxat SC má malé balení pro brambory a další plodiny, neprofesionální použití na rajčata ale v detailu záznamu chybí. Před nákupem proto vždy porovnejte plodinu, chorobu, dávku a kategorii uživatele na etiketě s registrem.
Nejlevnější ochrana přichází už při výsadbě. Rostlinolékařský portál doporučuje slunné stanoviště, ideálně osvícené už od rána, s dobrým prouděním vzduchu, mimo stín stromů, budov a vysokých plodin i mimo blízkost rybníků a potoků. Metodika integrované ochrany radí nepěstovat rajčata ani jiné lilkovité rostliny na stejném místě tři až čtyři roky. Tyčková rajčata venku sázejte s řádky zhruba metr od sebe a 40 cm v řádku. Vyvazujte je k oporám, zbytečně nezahušťujte a nesázejte vedle brambor, kde se infekce často objevuje dřív.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková