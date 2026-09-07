Hnědé skvrny na libečku nejsou sucho ani přelití. Zkušení zahrádkáři hledají na listech drobné tmavé tečky, které prozradí skutečného viníka

Je dost možné, že právě teď vypadá váš libeček lékařský tak, jako by ho někdo poléval kyselinou. Žloutnoucí listy, hnědé mapy, seschlé okraje. Jenže pozorný pohled odhalil detail, který běžný zahrádkář přehlédne: uvnitř některých poškozených míst seděly miniaturní tmavé body. A právě ty rozhodují o tom, co se s rostlinou skutečně děje a jak na to reagovat.
Pepřové tečky, nebo papírové miny: jak rozeznat houbovou skvrnitost od larev
Většina pěstitelů sleduje barvu listu, zda žloutne, hnědne, schne. Jenže samotná změna zbarvení nic neřekne. Stejně vypadá stres ze sucha, přehnojení i dvě zcela odlišné biologické příčiny. Klíč k rozlišení leží uvnitř poškozené plochy.
Houbová skvrnitost příbuzná septoriové skvrnitosti celeru vytváří menší, víceméně kruhové až hranaté léze se žlutým lemem. Střed postupně hnědne a v něm se objevují drobné černé struktury, pyknidy, plodničky houby zapuštěné do pletiva. Vypadají jako jemně rozsypaný černý pepř. Jsou pevné, nepohyblivé a při zvětšení lupou pravidelně kulaté. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ jde o typický rozpoznávací znak septoriového napadení u miříkovitých.
Larvy minující listy zanechávají jiný otisk. Poškozená plocha bývá větší, nepravidelná, zpočátku bledá až průsvitná. Když list zvednete proti slunci, prosvítá chodbička, mina vyhloubená larvou uvnitř listové čepele. Později hnědne a papírovatí. Tmavé stopy tu sice také najdete, ale vypadají jinak: jde o trus larvy nebo její samotné tělíčko, rozptýlené podél chodbičky. Podle Royal Horticultural Society patří libeček mezi hostitele tohoto škůdce společně s celerem, pastinákem a petrželí. Praktické vodítko: houba tečkuje, larva vydlabává.
Proč večerní zálivka konví urychluje katastrofu
Kdo zalévá libeček přes listy v podvečer, nevědomky otevírá houbě dveře dokořán. Spory septoriové skvrnitosti potřebují k naklíčení dlouhé ovlhčení povrchu, desítky hodin nepřerušené vlhkosti. Večerní zálivka přes nať znamená, že list neoschne celou noc. Přidejte ranní rosu a máte infekční okno trvající dvanáct i více hodin.
Inkubační doba činí při 20 °C zhruba sedm až osm dnů. Během jednoho léta tak může proběhnout několik infekčních cyklů za sebou. U larev minujících listy je situace obdobná: aktivní období trvá od května do podzimu, škůdce zvládne nejméně dvě generace ročně. Vlhké a teplé léto obě příčiny akceleruje současně.
Jak zalévat konví bezpečněji:
- Vodu vést nízko, pomalu, přímo k půdě v kruhu kolem trsu.
- Zalévat ráno, aby případná vlhkost na listech stihla za dne oschnout.
- Při špatně propustné půdě rozdělit dávku na dvě kratší zálivky po sobě.
- Pročistit okolí rostliny, řidší porost rychleji osychá po dešti i zálivce.
Sanitární řez jako nejúčinnější první pomoc pro napadený libeček
Nejsilnější služba, kterou zasažené rostlině poskytnete, nepřichází z postřikovače. Spočívá v nůžkách. Okamžité odstranění listů s viditelnými skvrnami, minami nebo pyknidami zmenší zdroj infekce a přeruší šíření spor i vývoj larev. Napadené části nepatří na kompost, houby na zbytcích přežívají měsíce a kukly larev dozrávají v půdě i v listech.
Libeček jako vytrvalá bylina snáší průběžné odstraňování starších listů během celé sezony. Pokud zůstávají mladé zelené výhony, rostlina má šanci obrůst. U silnějšího houbového napadení mohou zasychat téměř všechny listy a přežijí jen nejmladší; výsledkem bývá výrazné oslabení a ztráta většiny jedlé nati, byť celý kořen zpravidla nepodlehne.
Zdravě vypadající listy ze zasažené rostliny lze po důkladném omytí dál sklízet do kuchyně, poškozené, skvrnité a minované části samozřejmě vyřaďte.
Kdy domácí diagnostika nestačí a kam poslat vzorek
Domácí triáž s lupou a protisvětlem zvládne rozlišit pyknidy od min ve většině případů. Existují ale situace, kdy se příznaky překrývají nebo poškození vypadá neobvykle. Tehdy má smysl oslovit laboratoř.
Oficiální cestou je Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin při ÚKZÚZ, s pracovišti v Olomouci (Šlechtitelů 773/23) a Havlíčkově Brodě (Konečná 1930). Kontaktní e-mail: diagnostika@ukzuz.gov.cz. Stačí zaslat čerstvý vzorek s popisem příznaků.
Co se týče chemické ochrany: přímé aktuální povolení fungicidu proti listové skvrnitosti přímo pro libeček jako jedlou bylinu se v registru ÚKZÚZ nepodařilo dohledat. Přípravek Scatto (deltamethrin) sice figuruje v portálu i pro skupinu zahrnující libeček, ovšem s poznámkou omezenou na semenné porosty, pro běžný kuchyňský trs na zahradě tedy bez dalšího ověření etikety prakticky nelze doporučit. Před jakýmkoli postřikem proto zkontrolujte aktuální platnost a rozsah povolení v registru ÚKZÚZ.
Přezimování v půdě: proč se problém vrací rok co rok
Houby i larvy mají společnou strategii, přečkávají zimu v rostlinných zbytcích a půdě. Spory septoriové skvrnitosti přežívají na napadených listech ležících na záhonu i pod ním celé měsíce. Kukly larev dozrávají v půdě. Kdo na podzim neuklidí zbytky nati a příští jaro zasadí miříkovité na totéž místo, prakticky garantuje návrat potíží.
Podzimní hygiena záhonu, tedy odstranění veškerých zbytků, případné překrytí mulčem a střídání kultur, snižuje infekční tlak výrazněji než jakýkoli jarní zásah. A pokud v záhonu pěstujete vedle libečku i celer, petržel nebo pastiňák, počítejte s tím, že všechny sdílejí stejné nepřátele.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák