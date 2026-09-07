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Hnědé skvrny na libečku nejsou sucho ani přelití. Zkušení zahrádkáři hledají na listech drobné tmavé tečky, které prozradí skutečného viníka

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Hnědé skvrny na libečku nejsou sucho ani přelití. Zkušení zahrádkáři hledají na listech drobné tmavé tečky, které prozradí skutečného viníka

Hnědé skvrny na libečku nejsou sucho ani přelití. Zkušení zahrádkáři hledají na listech drobné tmavé tečky, které prozradí skutečného viníka

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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