Hnědé kněžice na oknech? Pozor, nejde o tu naši. Tohle je invazní kněžice a rozmačkat ji je chyba

Všimli jste si v posledních dnech na osluněné zdi nebo na rámu okna hnědých plochých „štěnic“, které se pomalu sunou dovnitř? S velkou pravděpodobností jde o kněžici mramorovanou, invazní druh, který se u nás šíří teprve pár let. Poprvé ji v Česku našli v srpnu 2018 v Lukové u Přerova, v prosinci téhož roku už i v Praze. Dnes ji znají zahrádkáři i obyvatelé paneláků po celé republice.
Jak ji poznáte a proč leze k vám domů
Kněžice mramorovaná měří 12 až 17 milimetrů a má štítovité tělo, svrchu hnědě mramorované a hustě tečkované. Nejspolehlivějším poznávacím znamením jsou tykadla: jsou převážně černá, ale na posledních dvou článcích mají výrazné světlé proužky. Nejvíc se jí podobá naše původní kněžice mlhovitá, ta má ale hlavu pravidelně kuželovitou, kdežto mramorovaná má vpředu znatelné rohy.
Foto: Judy Gallagher via Flickr
Původem pochází z východní Asie, do Evropy se dostala s mezinárodním obchodem s rostlinami a poprvé ji tu zaznamenali v roce 2004. Na podzim reaguje na kratší dny a chystá se k zimnímu spánku. Hledá proto chladné a suché úkryty – půdy, sklepy, skladiště a právě škvíry kolem oken. V domě se nemnoží a nic nežere, jen čeká na jaro. Toto území pak opouští v březnu nebo v dubnu.
Na zahradě je to ale jiná. Kněžice saje na více než stovce druhů rostlin, od broskví, švestek a třešní přes vinnou révu až po rajčata a papriky. Na plodech po ní zůstávají propadlé skvrnky, později korkovatá místa a při silném napadení i zdeformované plody. U vinařů má navíc pověst škůdce, který dokáže při lisování znehodnotit chuť celého vína.
Proč ji nemačkat a jak ji dostat ven
Rozmáčknutí je přesně to, co udělat nechcete. Při ohrožení vylučuje kněžice ze žláz na břiše intenzivně páchnoucí tekutinu a ten zápach z bytu jen tak nevyvětráte. Pro člověka ale nebezpečná není – nekouše, neštípe a neničí stavbu.
Nejšetrnější cestou je vysavač. Do trubice nasuňte starou silonovou punčochu, okraj přetáhněte přes konec trubice a zajistěte gumičkou, takže kněžice skončí v punčoše, a ne v sáčku. Punčochu pak zavažte a vyneste ven, co nejdál od domu. Ještě lepší je jim cestu dovnitř vůbec neotevřít: nasaďte do oken sítě proti hmyzu, utěsněte praskliny kolem rámů, potrubí a komínů a odkliďte hromady listí nebo dřeva přímo u fasády.
Jedinou výjimkou jsou vůně a domácí repelenty typu octa s hřebíčkem – na kněžici mramorovanou jejich účinek ověřený není, a pokud už jich máte v domě víc, spoléhat se na ně nevyplatí.
Tip: Kněžice trávozelená vám může zadělat na problémy. Naučte se ji rozpoznat
Zdroje info: Autor, UKZUS
Náhledové foto: Pixabay
The post Hnědé kněžice na oknech? Pozor, nejde o tu naši. Tohle je invazní kněžice a rozmačkat ji je chyba first appeared on Naše zahrada.