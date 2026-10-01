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Hnědé kněžice na oknech? Pozor, nejde o tu naši. Tohle je invazní kněžice a rozmačkat ji je chyba

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Dennívýzva
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Všimli jste si v posledních dnech na osluněné zdi nebo na rámu okna hnědých plochých „štěnic“, které se pomalu sunou dovnitř? S velkou pravděpodobností jde o kněžici mramorovanou, invazní druh, který se u nás šíří teprve pár let. Poprvé ji v Česku našli v srpnu 2018 v Lukové u Přerova, v prosinci téhož roku už i v Praze. Dnes ji znají zahrádkáři i obyvatelé paneláků po celé republice.
Kněžice trávozelená

Kněžice trávozelená

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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