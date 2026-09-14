Hnědá je barva podzimu. Jak ji nosit, aby ses necítila jako kus nábytku z roku 1987

Rihanna před pár dny ukázala téměř učebnicový příklad toho, proč je hnědá letos zajímavá. Čokoládový top. Sukně ve stejném tónu. Kožená bunda. Boty s hadím efektem.
Barevně skoro nic dramatického, ale díky rozdílným materiálům a proporcím celý outfit rozhodně nepůsobil nudně. Vogue její aktuální podzimní paletu popisuje právě přes čokoládovou, oatmeal, charcoal, navy a hluboké indigo.
Takže ano, hnědé bude hodně. Ale hnědá není problém. Nuda je problém.
Nedělej z ní jednu plochu. Poskládej několik hnědých
Čokoládový svetr. Camel kalhoty. Koňaková kabelka. Espresso boty. Všechno je hnědé a přesto nic není stejné.
Tonal dressing funguje nejlépe právě ve chvíli, kdy odstíny nejsou dokonale shodné. Místo uniformy vzniknou vrstvy. Pokud se snažíš najít přesně stejnou hnědou bundu k přesně stejným hnědým kalhotám, děláš si život zbytečně těžký.
Textura je tajná zbraň
Pletenina vedle kůže. Semiš vedle saténu. Vlna vedle hladkého bavlněného trička. Pokud celý outfit držíš v jedné barevné rodině, materiály musí odvést část práce za barvy.
To je rozdíl mezi outfitem, který vypadá luxusně, a situací, kdy sis zřejmě oblékla všechno, co doma našla v kategorii „hnědé“.
Hnědá miluje světle modrou
Tohle je jedna z nejjednodušších kombinací, pokud se bojíš příliš zemitého výsledku. Čokoládové kalhoty a světle modrá košile. Hnědé sako a vybledlé modré džíny. Koňaková kabelka k denimovým šatům. Modrá hnědou ochladí a celý look začne působit současněji.
A vínová jí dělá společnost skoro podezřele dobře
Espresso kalhoty, krémový svetr a burgundy kabelka. Nebo čokoládové šaty s vínovými botami. Obě barvy jsou hluboké a podzimní, ale každá pracuje trochu jinak, takže se navzájem nevysají. Pokud sis minulý podzim koupila vínovou kabelku, letos ještě rozhodně nemá službu za sebou.
Černá a hnědá se mohou kamarádit. Staré zákazy nechme odpočívat
„Hnědá se nenosí s černou.“ Proč? Černé kalhoty, čokoládový svetr a hnědá kožená bunda mohou vypadat skvěle právě proto, že černá dodá hnědé ostrost.
Stejně fungují černé boty k camel kabátu nebo černá kabelka k tonal brown outfitu. Nejsme na módní maturitě. Nikdo ti nebude škrtat body za kombinaci neutrálních barev.
Pokud ti hnědá u obličeje nesluší, neposílej ji pryč. Pošli ji níž
Ne každý odstín vypadá skvěle přímo u tváře. Možná tě konkrétní camel dělá unavenou. Dobře. Tak ho nos jako kalhoty, sukni, boty nebo kabelku a k obličeji dej barvu, ve které se cítíš lépe. Trend nemusíš nosit přesně tam, kam ho položila přehlídka.
Jeden výrazný detail zabrání „slušnému podzimu“
Obrovské náušnice. Leopardí boty. Kobaltová kabelka. Barevná ponožka. Velké černé brýle. Pokud je celý outfit dokonale uhlazený v neutrálech, jeden lehce drzý prvek mu často udělá dobře. Protože hnědá má být letos sofistikovaná. Ne poslušná.
A pokud chceš nejjednodušší recept?
Čokoládové kalhoty. Bílé tričko. Hnědá kožená bunda. Tenisky. Velká kabelka. Hotovo. Hnědá nemusí vypadat usedle. Jen po ní nesmíš chtít, aby celý outfit odpracovala sama.
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Zdroje: Vogue – 7 Pre-Fall 2026 Styling Tricks to Try This Summer [1], Vogue – The Fall Fashion Forecast: 5 Trends to Be Inspired by This Season [2].