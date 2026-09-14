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Hnědá je barva podzimu. Jak ji nosit, aby ses necítila jako kus nábytku z roku 1987

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Čokoláda, espresso, camel, skořice, koňak, taupe. Hnědá se letos rozhodla zabrat celý podzimní šatník a upřímně jí to docela jde. Jediné riziko? Když ji poskládáš bez kontrastu, můžeš místo „luxusní tonal look“ skončit někde mezi konferenčním stolkem a sedačkou po babičce. Rozhoduje textura, odstín a pár chytrých protivníků.
Hnědá je barva podzimu. Jak ji nosit, aby ses necítila jako kus nábytku z roku 1987

Hnědá je barva podzimu. Jak ji nosit, aby ses necítila jako kus nábytku z roku 1987

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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