Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč

Gumičky od zavařenin, sirky, propiska bez náplně a někde vzadu malý kovový nožík. Takhle vypadá kuchyňská zásuvka v nejednom bytě, kde se od osmdesátých let moc nevyhazovalo. Právě ten nenápadný nožík dnes zajímá sběratele. U většiny kusů jde o skromné peníze, u některých se ale vyplatí zpozornět.
Nožík, který měl v kapse skoro každý
Řeč je o rybičce. Jde o drobný zavírací nůž, jehož rukojeť má tvar ryby. Děti s rybičkou vyřezávaly z větviček, dospělí s ní na houbách krájeli chleba a doma posloužila třeba na rozříznutí provázku u balíku.
Rybička stála jen pár korun a nosily ji v kapse děti i dospělí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V obchodě stála jen pár korun, takže ji nikdo zvlášť neopatroval. Stará rybička pak často skončila v zásuvce u gumiček a sirek, odkud ji dnes lidé vytahují při vyklízení bytů po prarodičích.
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Než začnete zjišťovat, kolik nožík vynese, prohlédněte si ho pořádně zblízka. Nejvíc toho prozradí označení vyražené na čepeli. Za socialismu totiž rybičku nedělala jediná továrna. V Čechách ji vyráběl Mikov z Mikulášovic na Děčínsku a na Slovensku podnik Sandrik, kam se výroba na začátku osmdesátých let dokonce na čas přesunula.
Mikov jako značka je přitom mladší, než by člověk čekal. Na svět přišla v roce 1955, kdy se dva mikulášovické národní podniky, nožířský Sandrik a Koh-i-noor, spojily do Mikulášovického kovoprůmyslu. Nožířská výroba má ale v Mikulášovicích kořeny už od roku 1794, kdy tam vznikla továrna Ignaze Röslera. Tvarem ani velikostí se rybičky obou výrobců skoro neliší, takže o původu rozhodne až ražba na čepeli.
Druhým vodítkem je materiál. Starší rybičky mají čepel z uhlíkové oceli, která časem ztmavne a snadno chytí rez, a rukojeť z obyčejného plechu. Rybičky, které se prodávají dnes, mají nerezovou čepel a střenky ze zinkové slitiny. Tmavá čepel a plechová rukojeť jsou proto dobrým znamením, že máte v ruce kus ze starších časů.
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Za rybičku, která má za sebou desítky let v kapse a je na ní používání znát, dají kupci obvykle jen několik set korun. Kdo čeká víc jen kvůli tomu, kolik let nožík pamatuje, bývá zklamaný. Vyšší částky padají u kusů, které se od běžné sériové produkce něčím liší a na trhu se objevují zřídka. Za ty už sběratelé na aukcích platí tisíce korun.
Nejvýš si sběratelé cení nožíků, u kterých přežilo i dobové balení. U tak masově prodávané věci se krabička schovávala jen výjimečně, a kompletní kusy jsou proto vzácné. Podle magazínu Vlasta se ceny takových nožíků i s obalem pohybují kolem 12 000 Kč.
Jakou rybičku máte Za kolik se prodává obyčejná rybička se stopami používání obvykle několik set korun kus, který se od běžné produkce něčím liší na aukcích tisíce korun kompletní nožík i s dobovým balením kolem 12 000 Kč (podle magazínu Vlasta) Než sáhnete po smirkovém papíru Přečtěte si také: Nemáte v kredenci sklenice z ČSSR? Za 1 vzor dnes sběratelé platí tisíce
Nález je nejlepší nechat přesně v tom stavu, v jakém ležel v zásuvce. Stopy času ke starému nožíku patří a domácí leštění do zrcadlového lesku mu spíš uškodí. Ještě víc cenu sníží každý zásah, po kterém nožík přestane vypadat tak, jak kdysi opustil továrnu. Ztmavnutí uhlíkové oceli přitom sběratelé za vadu nepovažují a berou ho jako přirozený znak stáří.
Rozumnější je nožík nafotit z obou stran i s detailem značky a ražbu pak porovnat s fotografiemi rybiček Mikov a Sandrik, které shromáždilo virtuální nožířské muzeum na webu NOŽE-CZ.
Při hledání cen pozor na zlato a kopie
Kdo začne ceny rybiček hledat na internetu, narazí i na částky ve stovkách tisíc. Ty ale nepatří starým nožíkům ze šuplíku. Mikov dnes vyrábí sběratelské a investiční edice ze stříbra nebo z osmnáctikarátového zlata a s babiččinou rybičkou je spojuje jen tvar.
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Opatrní buďte i při nákupu. Na internetových bazarech se občas nabízejí mladší napodobeniny, které prodávající vydává za dobové nožíky, a rozdíl často pozná až zkušené oko. Mikov už řešil i padělky nových rybiček. Ty, které se objevily v roce 2014, prozrazovaly ostré nýty a ostří, které se rychle tupilo.
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Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/tento-stary-kapesni-nuz-nosil-v-kapse-snad-kazdy-dedecek-v-aukcich-za-nej-dnes-lide-trhaji-ruce, https://www.noze-cz.cz/virtualni-museum/nozirske-vyrobky/noze/noze-rybicky/, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/635309/slozim-tisic-rybicek-denne-chlubi-se-iva-nejdrazsi-nozik-stoji-200-tisic.html, https://www.nespechej.cz/clanky/kazdy-kluk-ho-za-husaka-nosil-v-kapse-ted-za-nej-sberatele-vysazi-3-000-15-000-kc-na-drevo-20260523-8438.html, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/mikov-laka-na-tradicni-rybicku-ve-zlate-735350, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybi%C4%8Dka_%28n%C5%AF%C5%BE%29, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/popularitu-rybicky-zneuzivaji-padelatele-pripad-resi-i-celni-sprava-1141185, https://www.vlasta.cz/inspirace/stara-rybicka-ze-supliku-muze-stat-tisice/