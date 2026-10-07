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Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč

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Gumičky od zavařenin, sirky, propiska bez náplně a někde vzadu malý kovový […]
Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč

Hned se podívejte u babičky v kuchyni do šuplíku. Jestli tam najdete tuhle 1 maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí až 12 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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