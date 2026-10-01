Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hned po Baku jsem letěl na simulátor: Absence Colapinta nehrozila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Franco Colapinto rozhodně nemá za sebou nejlepší týden v kariéře. Po nehodě v Baku musel čelit kritice Landa Norrise i internetovým útokům, zastali se ho však Max Verstappen a Isack Hadjar.
Hned po Baku jsem letěl na simulátor: Absence Colapinta nehrozila

Hned po Baku jsem letěl na simulátor: Absence Colapinta nehrozila

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:10

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Snu o F1 se ještě nechce úplně vzdát: Ocona konec frustroval
Snu o F1 se ještě nechce úplně vzdát: Ocona konec frustroval
Proč se McLaren stal trendsetterem? Neděláme drama a politiku
Proč se McLaren stal trendsetterem? Neděláme drama a politiku

V McLarenu v posledních letech vědí, jak přilákat ty nejlepší lidi. Nejčerstvějším důkazem je Gianpiero...

Lando Norris k závodu v Malajsii: Bude to chaos
Lando Norris k závodu v Malajsii: Bude to chaos

Úřadující mistr světa se vyjádřil k Velké ceně Bahrajnu, která se tento víkend pojede v malajsijském Sepangu.

Na Ferrari už jsem starý: Briatore by Vasseura nahradit nechtěl
Na Ferrari už jsem starý: Briatore by Vasseura nahradit nechtěl

Ve Ferrari rozhodně nepanuje idylická situace. Spekulace o možném odchodu Frédérica Vasseura přetrvávají už...

Haas hledá druhého pilota: Kdo může nahradit Ocona?
Haas hledá druhého pilota: Kdo může nahradit Ocona?

Haas po sezóně 2026 čeká hledání náhrady za Estebana Ocona a v paddocku už se rýsuje několik kandidátů na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.