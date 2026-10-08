Hmyzí kousnutí a bodnutí se liší typickými projevy. Správné rozpoznání původce může výrazně usnadnit následné hojení

S některými druhy hmyzu se setkáte častěji než s jinými. Zjistěte, jak vypadají jejich štípance a kousance, a jaké mají příznaky.
Během letních měsíců vrcholí aktivita takřka všech hmyzích druhů. S jejich zvýšeným výskytem se úměrně zvyšuje i riziko pobodání či pokousání. Přesto, že většina poranění způsobených hmyzem má lehký průběh, v případě, že
jste alergičtí, může celá situace rychle nabrat netušený spád, říká lékařka . V takové situaci je životu důležité vědět, který druh hmyzu vás poštípal. Zopakujte si, jak vypadají nejběžnější hmyzí štípance a kousance s nimiž se můžete setkat. Cameron White S vyndáním klíštěte neotálejte
Pravděpodobně jediným kousancem, jehož původce jste schopni vždy bezpečně určit, je ten od klíštěte – parazita totiž musíte sami odstranit. Samotné kousnutí je nebolestivé, stejně jako vzniklá ranka, která vypadá jako červená tečka. V některých případech se nicméně
může vyskytnout mírné svědění či zčervenání. Ovšem, pokud by kousanec otekl a na jeho místě by se objevila rudě ohraničená skvrna s bílým prstencem, okamžitě navštivte lékaře – může se jednat o lymeskou boreliózu. Pavoučí kousnutí sledujte
Pravděpodobně jediným kousancem, jehož původce jste schopni vždy bezpečně určit, je ten od klíštěte – parazita totiž musíte sami odstranit. Samotné kousnutí je nebolestivé, stejně jako vzniklá ranka, která vypadá jako červená tečka. V některých případech se nicméně
může vyskytnout mírné svědění či zčervenání. Ovšem, pokud by kousanec otekl a na jeho místě by se objevila rudě ohraničená skvrna s bílým prstencem, okamžitě navštivte lékaře – může se jednat o lymeskou boreliózu. Fotografie: David~O / Creative Commons / CC BY Poštípání komárem se nevyhnete
Komáří štípance jsou s přehledem nejčetnější. Aktivita tohoto krvesajného hmyzu je nejvyšší v ranních a večerních hodinách (během dne jsou aktivní jen je-li zataženo a dusno, v opačném případě jim hrozí vysušení a smrt).
Štípance jsou zpravidla svědivé bouličky, které mají pravidelný, kulatý tvar. Jestliže jste alergičtí, mohou se štípance nebývale zvětšit, zarudnout a být téměř bolestivé. V takových případech si postižené místo chlaďte, popřípadě navštivte lékaře.
Mravenčí kousnutí bývá nebolestivé
Teplé letní měsíce přejí i mravencům, kteří si budují své kolonie v každém volném koutě vaší zahrady. Jedná se o poměrně agresivní hmyz, který vás nezřídka kdy pokouše bez důvodu. Dobrou zprávou ovšem je, že mravenčí kousance jsou
zpravidla nebolestivé (respektive bolestivost je individuální). Postižené místo může být svědivé, nebo se na něm může objevit červený pupínek s načervenalým okolím – podobně, jako by vás požahala kopřiva. Kyselina mravenčí ale zpravidla odezní během několika minut. Vosí a včelí bodnutí průběžně sledujte
Včelí a vosí bodnutí jsou na první pohled velmi podobná. Jedním z rozdílů je nicméně jejich síla – zatímco vosí bodnutí vpraví do vašeho těla jen část jedu, po včelím bodnutí se do rány vyplavuje další a další jed, který
do vašeho těla přivádí vytržené žihadlo s jedovým váčkem. Ten byste měli vždy ihned opatrně odstranit a místo vpichu omýt mýdlovým roztokem či posypat jedlou sodou (aby došlo k neutralizaci jedu). Bodnutí vosou neutralizujte pomocí obkladu z cibule, citronu či octovým zábalem. Fotografie: David Carrington / Creative Commons / CC BY-SA Bleší kousanec si neškrábejte
S bleším kousancem se častěji setkají ti z vás, kteří doma chovají psa nebo kočku. Jestliže vás najednou začne svědit nárt či lýtko a při bližším pohledu na něm naleznete malé růžovočervené
kruhy s tmavší tečkou uprostřed, pravděpodobně máte co dočinění s bleším kousancem. Mají-li příležitost, kousnou vás blechy i 3-4 x na stejné místo – jejich kousance se tedy často vyskytují ve shlucích. Jsou bolestivé a svědivé, ovšem poměrně rychle mizí. Pro mírnění jejich projevů můžete na postižené místo aplikovat chladivý gel. Kousanec od štěnic omyjte mýdlovou vodou
Velmi nepříjemné jsou kousance od štěnic – a to jak kvůli svým příznakům, tak kvůli nemožnosti se jejich původců zbavit jinak, než důkladnou deratizací. Kousance jsou zpravidla malé pupínky s rudou tečkou uprostřed (štěnice kus tkáně vykousne).
Štěnice vás většinou kousnou několikrát za sebou, proto kousance rozpoznáte i podle toho, že tvoří řadu nebo trojúhelník. Bohužel ale mizí velmi pomalu a vytrvale svědí. Vyhněte se jejich škrábání, mohli byste si do rány zanést infekci. Nejlepší je ránu omýt mýdlovou vodou a chladit zklidňujícími gely.
Zdroj:
Healthline
The post
Naučte se bezpečně poznat jednotlivé typy hmyzích bodnutí a kousnutí. Výrazně si usnadníte hojení appeared first on BydlímeÚtulně.cz.