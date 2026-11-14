Hluk ze skladu ruší bydlení. Povolení může omezit obranu na peněžitou náhradu

Když hluk ze skladu doléhá až do bytu, záleží i na tom, co přesně úřad povolil. Jestli schválení pokrývá hlučnou činnost a provoz dodržuje jeho podmínky, soused se zpravidla může domáhat jen peněžité náhrady prokázané újmy.
V
pražském sporu o sklad si muž, který bydlel naproti areálu, stěžoval na hluk. Sílil při nakládce a vykládce zboží na rampách. Po provozovateli a vlastníkovi areálu žádal, aby se rušení zdrželi. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu. Kdy se obrana omezuje na peněžitou náhradu
Hluk, který se šíří k sousedům jako vedlejší účinek provozu, patří mezi nepřímé imise. Podle
§ 1013 odst. 1 občanského zákoníku se vlastník sousední nemovitosti může domáhat, aby rušení ustalo, pokud hluk překračuje míru přiměřenou místním poměrům a zároveň podstatně omezuje obvyklé užívání nemovitosti. Stejné pravidlo platí třeba pro hluk při vrtání přes den.
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Druhý odstavec paragrafu řeší úředně schválené závody a podobná zařízení. Pokud provoz dodržuje schválený rozsah, zákon připouští jen peněžitou náhradu, a to i za újmu způsobenou okolnostmi, které úřad při schvalování nezohlednil. Podle Nejvyššího soudu musí schválení zahrnovat činnost, která hluk vytváří, a úřad musí mít při schvalování povinnost zabývat se účinky provozu na okolí.
V
případu kamenolomu soudy vyšly z toho, že provoz dodržoval podmínky povolení. Žaloba, která žádala, aby se provozovatel rušení zdržel, proto neuspěla. Žalobkyně peněžitou náhradu v tomto řízení nepožadovala.
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U pražského skladu se případ vrátil k odvolacímu soudu. Ten dospěl k závěru, že
doklady o účelu budovy v daném sporu nestačily k prokázání úředního schválení provozu. Městský soud proto věc posoudil podle prvního odstavce a potvrdil rozsudek, který ukládal zdržet se rušení nad stanovenou míru. V pražském sporu doklady o účelu budovy nestačily k prokázání, že úřad schválil i hlučný provoz. Ilustrační snímek skladu u Svinar. Petr1888 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno V povolení hledejte činnost, místo a provozní dobu
Jestli vás ruší nakládka, zjistěte, které rozhodnutí se vztahuje přímo na ni. Podnět k prověření, zda se stavba užívá v souladu s povolením, můžete podle
ombudsmana podat stavebnímu úřadu. Při žádosti o nahlédnutí do spisu platí pro lidi mimo okruh oprávněných osob podmínky správního řádu. Musí doložit právní zájem nebo jiný vážný důvod a nahlédnutím se nesmí porušit práva dotčených osob ani veřejný zájem.
V rozhodnutí, jeho přílohách a pozdějších změnách si ověřte, která činnost je povolená, kde smí probíhat a jaká má časová či jiná omezení. V modelovém případě dovoluje rozhodnutí nakládat na venkovní rampě do osmi večer. Pokud se tam nakládá i později, máte konkrétní nesoulad, který lze popsat úřadu. Na hluk z provozu nad schválený rozsah se
omezení na náhradu nevztahuje. U požadavku na omezení hluku pak záleží na tom, zda jsou splněné podmínky prvního odstavce.
Rozsudek o skladu popisuje i výjimky pro provoz, který schválený rozsah dodržuje. Soud může zohlednit například ohrožení základního práva na ochranu zdraví nebo to, že vlastník ani jeho právní předchůdce neměli možnost vznést námitky při schvalování. Soud může zvážit také to, zda lze rušení zmírnit přiměřeným technickým nebo organizačním opatřením. Význam možnosti podat námitky Nejvyšší soud znovu vysvětlil v případu hluku z autodromu. Pro náhradu je třeba doložit újmu i její souvislost s hlukem
Pište si, kdy hluk začal, jak dlouho trval, odkud se ozýval a co jste kvůli němu doma museli omezit. Při opakování se dá z takových zápisů poznat, zda rušení připadá třeba na dobu nakládky. Konkrétní časy a okolnosti pomáhají i při
řešení hluku od sousedů v domě.
Při podezření na nadměrný hluk z provozovny můžete podle
Státního zdravotního ústavu podat podnět místně příslušné krajské hygienické stanici. Podle povahy zdroje a okolností může stanice zadat kontrolní měření. U hluku z provozovny může krajská hygienická stanice podle okolností zajistit kontrolní měření. Ilustrační snímek z Calgary. Ash-M-Bishop / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Při požadavku na peníze je třeba doložit, jaká konkrétní újma vám vznikla a jak souvisí právě s hlukem z daného provozu. V případu kamenolomu soud neměl tuto souvislost za prokázanou. Podle
občanského soudního řádu mohou posloužit například listiny, svědecké výpovědi nebo znalecký posudek. Doklad o výdaji může potvrdit částku. Proč jste ji museli vynaložit v důsledku hluku, je potřeba doložit zvlášť.
Pokud se obrátíte na advokáta, vezměte s sebou rozhodnutí včetně podmínek, zápisy o rušení a podklady ke konkrétním dopadům. Podle nich s vámi může posoudit, čeho se lze domáhat a které důkazy ještě potřebujete.