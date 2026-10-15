Hlučnou a pomalou Pragu RN „Erenu“ si přesto vzala armáda. Do roku 1953 jí dodali přes čtyři tisíce kusů

Nákladní auto, o kterém je řeč, vzniklo v Letňanech během velké krize třicátých let. Mělo hranatou kabinu ze dřeva potaženého plechem a výkony, které se od tehdejší konkurence ničím nelišily. Výjimečným ho dělaly jiné vlastnosti: odolnost, levný provoz a nezáludnost. Začátky byly pomalé. První série měla jen 94 vozů a vyráběla se celé tři roky, v průměru tedy vzniklo zhruba třicet aut ročně. Zlom přišel teprve v roce 1938.
Kolik litrů nafty ušetřil čtyřválec proti benzínové šestce
Erena, jak se RN přezdívalo, měla motorizovat průmysl a hospodářství první republiky, a musela proto být dostupná a levná. S naftovým motorem počítali konstruktéři od samého začátku. Benzínový šestiválec měl zpočátku 52 koní, naftový čtyřválec 40. Pozdější úpravy je posílily na 72 a 60 koní, takže diesel z pozdější výroby nakonec překonal výkon první benzínové verze.
Na spotřebě je výhoda nafty vidět nejlépe. Benzínová RN potřebovala na sto kilometrů 25 litrů paliva, naftová RND jen 14,5 litru. Úspora 10,5 litru odpovídá zhruba 42 procentům, a to v době, kdy armády přecházely na naftu a dalo se čekat, že o úsporný motor projeví zájem. Nabídnout diesel hned od prvního dne byl od konstruktérů prozíravý krok.
Úspornost se platila rychlostí. Benzínová Erena jela nejvýš 60 km/h a naftová o třetinu pomaleji, tedy 40 km/h.
Jugoslávie hledala národní nákladák a našla ho v Letňanech
Kapitola, o které se u nás skoro neví, se odehrála na Balkáně. V roce 1938 vypsalo Jugoslávské království soutěž na nový národní nákladní automobil. Uchazeči museli ujet 6 000 kilometrů po velmi těžkých a zaostalých cestách. Erena zkouškou prošla na výbornou a do roku 1940 jich Jugoslávie dostala 800.
Po útoku nacistů se dodávky zastavily. V roce 1947 ale výroba znovu začala ve slovinském Mariboru pod jménem TAM Pionir. Do roku 1962 odtud vyjelo 18 200 vozidel s mnoha různými nástavbami, víc než dvaadvacetkrát tolik, kolik Jugoslávie stihla před válkou koupit. Pro Erenu je to nejpřesvědčivější vysvědčení, jaké podklady nabízejí. Konstrukci, která obstála na balkánských cestách, převzala cizí továrna a vyráběla ji patnáct let.
V mnoha částech bývalé Jugoslávie tyto kopie jezdí dodnes, přestože jejich výroba skončila před víc než padesáti lety.
Bombardování ji zastavilo, poválečná verze unesla o tunu víc
Erena se po celou dobu výroby zlepšovala po malých krocích. Největší technický posun přinesla v roce 1937 třetí série: motor dostal další karburátor, auto širší pneumatiky a pomocnou převodovkovou brzdu. Nosnost tím vzrostla na 2,5 tuny a tohle technické řešení vydrželo až do konce výroby. O rok později následoval i vzhledový facelift, na kterém se pak už nic neměnilo.
Za války se v Letňanech vyrábělo dál až do 25. března 1945, kdy továrnu poškodilo americké bombardování. Válečné série 11 a 12 jezdily s generátorem na dřevoplyn. Výroba se obnovila až v červnu 1946, tedy po víc než roce, a přesunula se do Vysočan.
Poválečné vozy dostaly kapalinové brzdy a zesílený rám. Z původní dvoutuny se tak stal vůz, který uvezl 3 tuny nákladu.
Na korbu armádní verze se vešlo dvacet čtyři vojáků
Před válkou se Erena do výzbroje nedostala. Vojáci se o ni začali zajímat až v roce 1948, kdy Československo horečně zbrojilo a armádě chyběla nákladní auta. Vznikla proto vojenská úprava s vylepšeným podvozkem, tažným zařízením a zvýšenými bočnicemi. Na korbu se vešlo až 24 vojáků. Kabina se dala upravit na lůžko a dostala výstup na střechu.
Do roku 1953 převzala armáda 4 274 vozů, tedy přes čtyři tisíce kusů. Kromě valníků mezi nimi byly radiovozy a pojízdné dílny. Vojenská služba trvala krátce. Od prvního zájmu v roce 1948 uplynulo deset až dvanáct let a v letech 1958 až 1960 Ereny z výzbroje zmizely. Nahradila je jiná praga, V3S.
Odkud se vzala druhá přezdívka Randál?
V civilu Ereny vydržely mnohem déle, protože za ně nebyla náhrada. Jezdily až do sedmdesátých let, dokud se nerozšířila Avia A30. Benzínových RN se u nás do roku 1953 vyrobilo 23 747, naftových RND se do roku 1955 vyrobilo 16 288. Celkem jde o 40 035 vozů, armáda tedy dostala o něco víc než desetinu celé produkce.
Řidiči jim kromě Eren říkali i Randály. Přezdívka narážela na hlučný motor a převodovku, která při špatném podřazení lomozila. Mnoho vozů se dochovalo a často se objevují v televizi.
Nejtemnější zmínka o Ereně pochází z roku 1973. Tehdy si ji ke svému hrůznému činu vybrala Olga Hepnarová.