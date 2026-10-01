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Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení

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Osočení z podporování nezákonných převozů kameniva přes obec či ze zadlužení společné kasy. Vedení čtyřtisícových Hluboček na Olomoucku čelí před blížícími se volbami anonymní letákové kampani. Tvrzení starostka i místostarosta označili za lživá a řeší podání trestního oznámení.
Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení

Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení

Zdroj: Obec Hlubočky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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