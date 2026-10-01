Hlubočky pobouřila špinavá kampaň. Vedení obce chystá trestní oznámení

Nebývalý rozruch panuje týden před volbami v Hlubočkách nedaleko Olomouce, kde někdo zřejmě desítkám lidí doručil do schránek letáky nadepsané „Vážení spoluobčané, co vy na to?“
„Nejužší vedení obce drží smutné historické rekordy v naší obci a všechny jsou, bohužel, ku škodě obce a jejím občanům,“ uvádí grafický materiál zřejmě vytvořený s využitím umělé inteligence.
V textové části upozorňuje na údajné nezákonné převozy kameniva z lomu z místní části Hrubá Voda a negativní dopady na zastavěné území. Dále také například na poškozování životního prostředí zavážením odpadu na kopec se sjezdovkou či na úvěrovou zátěž obecního rozpočtu.
V klipu na sociálních sítích starostka
Eva Hasníková s místostarostou Pavlem Samkem tvrzení na letáku vyvracejí. „Včera ve večerních hodinách mi začali volat občané, posílat mi fotky letáků a jeden z letáčků se ke mně pak dostal i fyzicky. Nikdo nic takového nečekal, zakládáme si na tom, že ani na zastupitelstvu se nehádáme, bavíme se otevřeně a férově. Taková štvavá kampaň překvapila opravdu všechny,“ komentovala starostka Hluboček.
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Místostarosta na videu přiblížil nastavení limitu pro převoz vytěžené suroviny i využití peněz získaných ze spolupráce s kamenolomem na rozvoj obce. Leták uvádí, že obec má mít i sedmdesátimilionový úvěr, ze kterého má platit úroky.
„Vedení sáhlo k historicky extrémnímu zadlužování obce. Logické by bylo šetřit peníze občanů, daňových poplatníků,“ stojí v textu, který se opírá i do zákonem stanovené výše odměn starostky a místostarosty.
Podle představitelů Hluboček má ale obec na kontě přes 23 milionů korun a žádný úvěr. Jedná se pouze o předschválené prostředky, které mohou posloužit na budoucí investice, ale zatím nedošlo na jejich čerpání a tedy se ani neplatí žádné úroky.
Pavel Samek rovněž rozporoval výrok o navážení odpadního materiálu nad sjezdovku v Hlubočkách.
„Po nezávislém auditu bylo povoleno pouze navážení zeminy. Kvalita naváženého materiálu je pravidelně kontrolována za přítomnosti pracovníků obecního úřadu, kteří namátkově vybírají místa odběru vzorků,“ dodal místostarosta.
„Vy jste s takovým vedením obce spokojeni?“ stojí v závěru letáku distribuovaného neznámým člověkem krátce před volbami.
Vedení obce chce záležitost řešit i právní cestou a podáním trestního oznámení na neznámého pachatele. Kdo by mohl být iniciátorem záludné aktivity, starostka nedokáže odhadnout.
„Neumím si představit nikoho konkrétního, kdo by tohle mohl vypustit ven. Přijde mi to tak hnusné, podlé a zákeřné, že nikoho takového v Hlubočkách neznám,“ kroutí hlavou starostka Hasníková.
Ta svolala kvůli letákům a uvedeným informacím také mimořádné jednání zastupitelstva, které proběhne příští čtvrtek před volebním víkendem.
„Aby se k tomu mohli vyjádřit všichni zastupitelé a také občané, aby se mohli na všechno zeptat, pokud jim něco není jasné nebo mají pochybnosti,“ vysvětlila starostka Hasníková.
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Na sociálních sítích zaznívají zejména slova podpory a pohoršení nad konfliktní formou kampaně. Zástupci politických uskupení kandidujících v Hlubočkách se od letáku v komentářích distancovali.
„Paní starostko, zarámujte si to na obci jako diplom. Berte to tak, že když někdo zlý musí dělat takovéhle šílenosti. To jen znamená, že toho dobrého je teď na obci prostě hrozně moc a bylo pro ně těžké vůbec najít chybu, no tak si špínu vykonstruovali,“ vzkázal v komentáři Jiří. „Jestli si někdo dokáže v rámci předvolebního boje vymyslet takovéhle sra*ky o druhých lidech jen proto, aby je poškodil, tak je to prostě hnus. Člověk by skoro nevěřil, jak hluboko jsou někteří ochotni klesnout, jen aby si nahráli pár politických bodů,“ divila se Alžběta.