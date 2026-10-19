Hlídač: Seagal se musel nakonec obejít bez klobouku a tvůrci si nepohlídali jednu scénu

Hlídač, FOTO: © Steamroller Productions, distr. AMC Hlídač, FOTO: © Steamroller Productions, distr. AMC Hlídač, FOTO: © Steamroller Productions, distr. AMC Hlídač, FOTO: © Steamroller Productions, distr. AMC Hlídač, FOTO: © Steamroller Productions, distr. AMC
V akčním filmu Hlídač z roku 2009 čelili filmaři nečekaným potížím s šatníkem. Steven Seagal přišel kvůli silnému větru o svůj klobouk a jeho herecká kolegyně nechtěně prostřídala barvu šatů. Samotná hlavní hvězda si navíc u producentů vyžádala vložení speciální scény pro oslavu vlastních úspěchů. Zrazený policista a sbírka trofejí
Zkušený policista z Los Angeles Roland Sallinger se stane obětí zrady, když ho při akci postřelí jeho zkorumpovaný parťák. Kvůli vážným následkům musí muž, kterého hraje Steven Seagal, odejít ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu. Po zotavení dostává pracovní nabídku od dávného přítele Connora Wellse a přesouvá se do texaského San Antonia. Zde má působit jako osobní strážce jeho dcery Nikity, dívka je ovšem brzy unesena a Roland musí zařídit její záchranu.
Aby hlavní hrdina působil v příběhu jako nezpochybnitelný expert ve svém oboru, vyžádal si Steven Seagal natočení speciální scény. Štáb, jenž rozložil svůj tábor v létě roku 2009 v novomexickém městě Santa Fe, musel na jeho přímou žádost vytvořit záběry zaměřené na Rolandovy osobní úspěchy. Kamera tak detailně snímala jeho vystavené trofeje a získané certifikáty.
Odfouknutý klobouk a chyba se šaty
Hlavní hrdina měl podle původních plánů nosit jako svůj typický poznávací znak velký kovbojský klobouk. Během natáčení však silný poryv větru tuto rekvizitu odnesl pryč. Přestože mělo kostýmní oddělení v zásobě další pokrývky hlavy, tvůrci od původního záměru upustili a Seagalův klobouk se tak ve výsledném filmu objevuje v jediné scéně.
S kostýmy souvisí i výrazná chyba, která unikla pozornosti filmařů ve střižně. Unesenou Nikitu ztvárnila herečka Liezl Carstens a v jedné z nočních scén do sebe kope míchané nápoje oblečená v černých šatách. Když se jí o chvíli později udělá nevolno a zvrací venku u limuzíny, její oděv má najednou růžovou barvu. Pro herečku šlo přitom o druhý společný projekt se Stevenem Seagalem, s nímž se potkala již ve filmu Urban Justice.
Akční snímek Hlídač vysílá stanice AMC v pondělí 19. října ve 22:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).