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Hlídač: Seagal se musel nakonec obejít bez klobouku a tvůrci si nepohlídali jednu scénu

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Dennívýzva
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V akčním filmu Hlídač se Steven Seagal kvůli větru musel obejít bez kovbojského klobouku. Filmaři navíc udělali znatelnou chybu s barvou dívčích šatů.
Hlídač

Hlídač

Zdroj: FOTO:© Steamroller Productions, distr. AMC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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