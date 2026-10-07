Hledáte levnější bydlení? Modulové domy lákají rodiny i investory nízkou cenou a rychlou výstavbou

Levnější bydlení je otázka, kterou řeší jednotlivci, rodiny s dětmi i senioři. Jak si zajistit příjemné bydlení a zároveň se nezadlužit na třicet let? Alternativou k rodinným domům jsou modulové domy.
Modulové domy představují dostupnější alternativu k rodinnému domu
Vysoké
ceny nemovitostí nutí investory hledat alternativní řešení. Jednou z takových možností je v posledních letech možnost nákupu modelového domu.
Ten může nabídnout plnohodnotné bydlení, přičemž pořizovací cena může být výrazně nižší než u klasického rodinného domu. Záleží však na nemovitosti, vybavení, pozemku a konkrétním dodavateli. Oblibu si získává nejen u lidí hledajících vlastní bydlení, ale také u investorů, kteří plánují nemovitost pronajímat.
Modulové domy fungují jednoduše jako stavebnice. Investor si může koupit například pouze základní verzi s obývacím pokojem a zázemím a v případě potřeby lze k základu snadno připojit například dětský pokoj, ložnici nebo další místnosti. Pokud se rozhodnete takový dům pronajímat, může být jeho modulární konstrukce výhodou i při budoucím rozšíření. Možnost přidání dalšího modulu však závisí na konkrétním systému, pozemku a stavebních podmínkách.
Čtěte také: Jak postavit zahradní gril svépomocí? Tímto jednoduchým návodem si postavíte gril i zahradní kuchyň levně a na míru vaší terase! Hledáte levnější bydlení – Modulové domy představují dostupnější alternativu k rodinnému domu. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Výhody modulových domů Rychlejší výstavba než u některých klasických staveb Cenově dostupnější bydlení i pro mladé lidi Výroba probíhá z velké části v krytém prostředí haly Možnost rozšíření podle konkrétního systému Osazení modulů na připravený pozemek trvá v řádu několika hodin
Čtěte také: Zlevňování hypoték se zastavilo a hrozí další růst sazeb. Jak si sjednat nejlevnější hypotéku v tomto období? Hledáte levnější bydlení – Modulové domy jsou levnější alternativou ke klasickému rodinnému domu. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Levnější alternativa ke klasickému rodinnému domu
Ceny nemovitostí neustále rostou a získat
hypotéku pro jejich financování je pro mnohé lidi často nedosažitelný úkol. Pokud nechcete platit nájem, ale přesto chcete bydlet ve svém, modulové domy mohou představovat skvělou alternativu.
Pokud se podíváme na průměrnou cenu rodinného domu v druhém čtvrtletí letošního roku podle dat nemovitostí skupiny EHS, dostáváme se na částku více než 68 tisíc korun za metr čtvereční.
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Při této průměrné ceně by stometrový dům odpovídal částce 6,8 mil. korun. U konkrétních modulových domů se ceny mohou pohybovat v rozmezí mezi 3 a 4,5 mil. korun. Výsledná cena závisí na velikosti domu, vybavení, základech, dopravě a dalších nákladech.
Čtěte také: Zahradní domek je mimochodem chytrá investice! Zvyšte tržní hodnotu vašeho pozemku Lze modulové domy financovat?
Pořízení modulového domu lze financovat standardně hypotékou nebo úvěrem. Pokud je modulový dům trvale spojený se zemí a splňuje podmínky pro evidenci jako nemovitost, může být jeho financování řešeno také hypotékou. Konkrétní podmínky se liší podle banky a typu stavby.
💰 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud se rozhodnete porovnat ceny u modulového a klasického domu, pak nesledujte pouze konečnou částku uvedenou v nabídce. Do celkového rozpočtu je potřeba započítat také základy, přípojky, dopravu, pozemek a další náklady spojené s umístěním domu. Právě tyto náklady mohou vyzvednout cenu výrazně změnit.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: ceskenoviny.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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