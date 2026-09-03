Hlaváčková a Šafářová promluvily o vztazích na WTA okruhu. Jedna byla neutrální, druhá žila v bublině plné intrik

Šafářová jako Švýcarsko
Klíčový moment epizody přišel, když Hlaváčková o své bývalé spoluhráčce prohlásila, že na okruhu fungovala „jako Švýcarsko“. Šafářová se podle ní systematicky vyhýbala konfliktům, držela si odstup od skupinových aliancí a nespadla do žádného z uzavřených kruhů, které na tour vznikaly. Neutrální pozice, kterou si vybudovala, jí umožňovala vycházet prakticky se všemi, ale zároveň ji chránila před vtažením do zákulisních třenic.
Šafářová sama přiznala, že jí bylo nepříjemné nastupovat proti hráčkám, s nimiž měla bližší vztah. Jako příklad zmínila Anastasii Pavljučenkovovou, svou deblovou parťačku. Hrát proti někomu, s kým sdílíte šatnu a večeře, a pak ho porazit, nebo prohrát, přináší emoční zátěž, kterou singloví fanoušci málokdy vidí.
Bubliny místo kamarádství
Pod pojmem „intriky“ se v dostupných výrocích neobjevuje žádná velká aféra se jmény a daty. Realita je méně dramatická, ale o to tíživější: hráčky žijí v uzavřených bublinách. Každá komunikuje hlavně se svým trenérem, kondičním koučem a fyzioterapeutem. Kontakt s ostatními se omezuje na pozdrav na hotelové chodbě.
„Nikdo se s vámi nechce bavit,“ zaznělo v epizodě. Věta, která shrnuje sociální klima tour lépe než jakýkoli skandál. Nejde o organizované spiknutí, jde o prostředí, kde je důvěra vzácná komodita a každá konverzace může být zítra zbraní.
Hlaváčková přitom v rozhovoru pro Seznam Zprávy z roku 2018 říkala, že „by to mohlo být mnohem horší“, hráčky se zdraví, občas spolu zajdou na oběd, ale osobní věci neřeší. Že o osm let později volí ostřejší slova, může znamenat dvě věci: buď se atmosféra zhoršila, nebo ji dnes popisuje bez diplomatického filtru aktivní hráčky.
Golf jako zrcadlo
Srovnání s golfem, které v epizodě přinesla Kousková, funguje jako kontrastní plátno. Na golfovém okruhu si hráčky sdílejí ubytování, půjčují auta, radí si navzájem. Tenistky? Ty si hlídají i to, komu řeknou, na jakém kurtu trénují.
Rozdíl podle nás nespočívá jen v povaze sportu, ale v ekonomice rivality. V tenise porazíte soupeřku přímo, tváří v tvář, a její prohra je vaše výhra. V golfu hrajete proti hřišti. Tento strukturální detail formuje mezilidské vztahy víc než jakákoli povahová vlastnost.
Dvě strategie, jeden okruh
Nejzajímavější na celé debatě je, že Hlaváčková a Šafářová prošly stejným prostředím, hrály spolu čtyřhru, sdílely fedcupovou kabinu, a přesto si z tour odnesly odlišnou sociální zkušenost. Šafářová zvolila neutralitu a odstup. Hlaváčková se do skupinové dynamiky zapojila víc, a tedy ji víc pocítila.
Téma přitom v KANÁR+ otevřely už v epizodě č. 15 z května 2026, která nesla přímočarý název: „Existují na okruhu opravdová přátelství?“ Že se k němu vrátily o čtyři měsíce později, naznačuje, že odpověď stále hledají.
Žádné jméno viníka v jejich vyprávění nepadlo. A možná právě to je na celém příběhu nejsilnější výpověď: na WTA tour nejde o jednotlivce, ale o systém, který z rivality dělá výchozí nastavení každého vztahu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář