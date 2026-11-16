Nabídka přišla a ona ji nechala ležet. Michaela Hlaváčiková, česká bojovnice s přezdívkou Pocahontas, dosud vedená v bantamové váze do 61,2 kg a s profesionální bilancí 1-1-0, měla nastoupit v Tipsport Cage Game, talentovém projektu české organizace OKTAGON MMA, kde se zápasilo o kontrakt. Místo toho zůstala u skript a dodělala školu. Další nabídka dorazila až na OKTAGON 98 do třinecké arény, kde 21. listopadu 2026 nastoupí proti Martě Sós, 22leté polské bojovnici v muší váze do 56,7 kg s bilancí 2-1-0. A mezitím se z thajboxerky, která o přechodu do klece mluvila hodně opatrně, stal podle jejích vlastních slov někdo jiný. Redakce MMAmag si k tomu otevřela oficiální profily obou bojovnic i zápasové databáze.
Nabídku dostala, ale odmítla
Proč to tehdy odmítla, popsala v rozhovoru pro server Ruik, který vyšel 16. listopadu 2026 s podpisem Pavla Langra. „Studium jsem úspěšně ukončila a rozhodnutí to nebylo těžké. Upřednostnila jsem sebe a nechtěla jsem na sebe vytvářet tlak. Zpětně bych to udělala jinak, ale myslím, že bych nezjistila, jak moc tento sport chci dělat,“ řekla Hlaváčiková. Lítost a obhajoba v jedné odpovědi.
Turnaj, do kterého nešla, se podle oficiální stránky OKTAGON MMA odehrál 24. června 2026 v Šamoríně. Organizace ho popisuje jako talentovou show, kde pravidla mění hlasující fanoušci a ve hře je smlouva.
Co to stálo, jde spočítat na dny. Redakce MMAmag porovnala databázi Sherdog s oficiální stránkou turnaje a spočítala, že mezi její výhrou nad Kamilou Šimkovou 8. listopadu 2025 a nástupem v Třinci 21. listopadu 2026 uplyne 378 dní. Jenže ještě v srpnu 2025 mluvila o své budoucnosti v kleci přesně opačně a stačí obě její věty položit vedle sebe.
V srpnu 2025 mluvila úplně jinak
Tehdy, 2. srpna 2025, řekla témuž serveru Ruik o trvalém přesunu do klece jedinou větu, která stačí: „Ale asi to ještě nemáme tak, že jdeme do MMA.“ Thajský box podle ní nebyl dotažený.
O patnáct měsíců později zní odpověď na stejnou otázku obráceně. „Vzhledem k tomu, že teď trénuji už čistě MMA, tak si myslím, že ano,“ odpověděla Ruiku na dotaz, jestli je přesun definitivní. Je to její tvrzení o tom, jak v době rozhovoru trénuje, ne podepsaný závazek na zbytek kariéry.
Tehdejší opatrnost dávala smysl. Debut v kleci jí nevyšel, 9. srpna 2025 prohrála na OKTAGONU 74 s Niamh Kinehan jednomyslným rozhodnutím. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Kinehan od té doby neprohrála, drží 3-0-0 a 16. ledna 2027 jde ve Stuttgartu proti Alině Dalaslan o pás bantamové váhy. Ta porážka zestárla líp, než v létě 2025 vypadala.
Nový trenér a příprava, jakou dosud nezažila
Zkratka MMA označuje smíšená bojová umění, tedy kombinaci postoje a boje na zemi. A právě tu druhou půlku podle sebe dohnala až v současné přípravě. „Mám pocit, že jsem poprvé zažila plnou MMA přípravu,“ řekla Ruiku. Nejvíc si podle svých slov sedla s novým trenérem Valentinem Panfilim, kterého popsala jako trochu starou školu.
Mění se i váha. Z profilu Hlaváčikové na webu OKTAGON MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla 16. listopadu 2026, plyne, že ji organizace stále vede v bantamové váze. Do Třince jde o kategorii níž, do muší váhy. „Můžete se těšit na novou verzi Pocahontas. A nově v muší váze!“ vzkázala v rozhovoru fanouškům.
Z téhož rozhovoru plyne, že má za sebou i dokument Tisíc kol a jedno srdce, který se podle ní promítal jen v Olomouci. Jenže papír soupeřky, kterou v Třinci dostala, si v jednom řádku protiřečí sám se sebou.
V Třinci proti ní stojí Polka s otazníkem v profilu
Marta Sós je 22letá polská bojovnice v muší váze z týmu Czerwony Smok. Její oficiální profil, který redakce MMAmag prošla 16. listopadu 2026, uvádí bilanci 2-1-0 a šesté místo v pořadí divize. O pár řádků níž ji tentýž text označuje za „neporaženou profesionální MMA bojovnici“.
Databáze Sherdog vede u Sós prohru s Veronikou Smolkovou z 28. prosince 2025 na OKTAGONU 81, po technickém knockoutu v 1. kole, 2:29. Obě vítězství má naopak před limitem: 15. června 2025 vyhrála submisí po páce na ruku, 15. listopadu 2025 technickým knockoutem. Postojářka proti někomu, kdo končí dřív než na body.
„Jsem hladová po tak dlouhé pauze,“ řekla k návratu Hlaváčiková. Co se v Třinci hraje, ale není jen jeden zápis do bilance.
Co se v Třinci hraje kromě výsledku
GLOSA Nejzajímavější na téhle historce není lítost. Je to cena, kterou v českém MMA stojí jedno slušně odůvodněné ne. Bojovnice odmítne jeden turnaj kvůli škole a dalších dvanáct měsíců čeká, jestli telefon zazvoní znovu. Žádný trest, žádná kauza, jen ticho.
A pak je tu druhá strana téhož světa. Zatímco Hlaváčiková řeší, jestli už myslí jako zápasnice na zemi, profil její soupeřky si v jednom sloupci nedokáže srovnat výhry s prohrami. Dveře, které si zavřela v Cage Game, se jí otevřely až v Třinci. Co je za nimi, ukáže 21. listopadu 2026 od 17:00.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka