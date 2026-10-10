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Hlasuje se o kostele i větrnících. Jedno referendum provázejí pochybnosti

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Ve dvou obcích Královéhradeckého kraje lidé společně s komunálními a senátními volbami rozhodují také v místních referendech. V Hrádku u Nechanic hlasují o budoucnosti kostela svatého Jiří, v Maršově u Úpice o větrných elektrárnách.
Hlasuje se o kostele i větrnících. Jedno referendum provázejí pochybnosti

Hlasuje se o kostele i větrnících. Jedno referendum provázejí pochybnosti

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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