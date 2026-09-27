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Hlas v telefonu může být podvrh. AI dokáže napodobit vašeho příbuzného

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Podvodník už nemusí jen ukrást heslo nebo číslo platební karty. S pomocí umělé inteligence může napodobit hlas i vzhled konkrétního člověka. Pokud navíc posbírá informace ze sociálních sítí a uniklých databází, může falešný příbuzný nebo kolega působit velmi přesvědčivě.
Hlas v telefonu může být podvrh. AI dokáže napodobit vašeho příbuzného

Hlas v telefonu může být podvrh. AI dokáže napodobit vašeho příbuzného

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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