Hlas v telefonu může být podvrh. AI dokáže napodobit vašeho příbuzného

V telefonu slyšíte hlas svého syna, partnera nebo nadřízeného. Zná vaše jméno, ví, kde pracujete, a mluví o lidech, které znáte. Pak požádá o rychlé poslání peněz nebo předání přístupových údajů. Přesto nemusí jít o skutečného člověka.
Umělá inteligence dnes dokáže napodobit hlas i tvář. Samotný deepfake přitom není jediným problémem. Mnohem nebezpečnější může být jeho spojení se skutečnými osobními údaji, které útočník získá z uniklých databází, veřejných profilů nebo videí na internetu.
„Samotný únik telefonního čísla nebo fotografie nemusí na první pohled působit dramaticky. Problém nastává ve chvíli, kdy útočník spojí údaje z několika různých zdrojů,“ upozorňuje Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.
Z jedné databáze může pachatel získat telefonní číslo a e-mail, ze sociálních sítí fotografie a informace o rodině. Ve veřejně dostupném videu zase najde vzorek hlasu. S pomocí umělé inteligence pak může vytvořit mnohem věrohodnější falešnou identitu než dříve.
Podvodník může znát jména i společné zážitky
Pouhé napodobení hlasu by v řadě případů nestačilo. Podvod je přesvědčivější, pokud volající zná také zaměstnání oběti, její příbuzné, kolegy, zájmy nebo místa, která navštěvuje.
Dříve mohl podezřelý e-mail prozradit kostrbatý překlad, špatná čeština nebo neobvyklé oslovení. Generativní umělá inteligence však dokáže vytvořit zprávu bez nápadných chyb a přizpůsobit její styl člověku, za kterého se podvodník vydává.
Část těchto informací přitom lidé zveřejňují sami. Na sociálních sítích sdílejí fotografie dětí, záběry z dovolených, informace o práci i příspěvky z rodinných oslav. Jednotlivě mohou údaje působit nevinně. Dohromady ale útočníkovi umožní sestavit poměrně podrobný obraz života konkrétního člověka.
Hovor raději ukončete a zavolejte zpět
Pokud známý člověk nečekaně požaduje peníze, heslo nebo jiný citlivý údaj, samotný hlas už nestačí jako důkaz jeho totožnosti.
„Hovor je bezpečnější ukončit a dotyčnému zavolat zpět na číslo, které máte dlouhodobě uložené. V rodině lze pro podobné situace domluvit také informaci nebo jednoduchou otázku, kterou cizí člověk nebude znát,“ radí Ševeček.
Podobně by měly postupovat také firmy. Neobvyklou žádost o převod peněz, změnu čísla účtu nebo předání citlivých informací by měl pracovník ověřit ještě jiným způsobem. Například telefonátem na známé číslo nebo potvrzením další odpovědné osoby.
Data sbírají také chytré spotřebiče
Citlivé informace mohou uchovávat i aplikace a zařízení chytré domácnosti. Kamery, televize, robotické vysavače a další spotřebiče mohou pracovat například s uživatelskými účty, historií používání, obrazovými záznamy nebo mapou domácnosti.
Při výběru takového zařízení proto není důležitá jen cena a technické parametry. Lidé by se měli zajímat také o to, kde výrobce data ukládá, jak dlouho poskytuje bezpečnostní aktualizace a zda umožňuje účet chránit vícefaktorovým ověřením.
Základem ochrany zůstávají unikátní hesla, pravidelné aktualizace a obezřetnost při zveřejňování osobních informací. Právě údaje dostupné na internetu mohou podvodníkům pomoci vytvořit věrohodnější zprávu nebo telefonát. Britské centrum kybernetické bezpečnosti proto doporučuje kontrolovat také nastavení soukromí na sociálních sítích.
Jak se chránit
- Neobvyklou žádost o peníze vždy ověřte jiným způsobem.
- Zavolejte blízkému zpět na číslo, které už máte uložené.
- Domluvte si v rodině kontrolní otázku nebo bezpečnostní heslo.
- U každé služby používejte jiné heslo.
- Zapněte si vícefaktorové ověřování.
- Pravidelně aktualizujte telefon, počítač i chytré spotřebiče.
- Zkontrolujte, kolik informací o rodině a práci veřejně sdílíte.