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Hit z Netflixu se natáčel na českých zámcích a v pražských ulicích. Ke zhlédnutí bude už 12. listopadu 2026

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Německý historický seriál Císařovna (Die Kaiserin) o životě Alžběty Bavorské získal datum premiéry závěrečné 3. řady, a štáb opět pracoval v ČR.
Logo Netflixu, televize

Logo Netflixu, televize

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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