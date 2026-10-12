Hit z Netflixu se natáčel na českých zámcích a v pražských ulicích. Ke zhlédnutí bude už 12. listopadu 2026

Netflix potvrdil, že finální řada seriálu, který po uvedení první série v roce 2022 vystřelil na první příčku žebříčku neanglických titulů se 47 miliony hodin sledování za jediný týden, se celosvětově zpřístupní 12. listopadu 2026. Česko přitom ve výrobě seriálu hraje klíčovou roli už od druhé řady a tentokrát štáb strávil na tuzemských zámcích a v pražských ulicích celkem 61 natáčecích dnů. České lokace ovšem v seriálu nehrají samy sebe. Sychrov se mění ve vídeňský palác, Malostranské náměstí v imperiální bulvár. Česko tu znovu funguje jako náhradní habsburský svět pro jednu z nejsledovanějších historických sérií posledních let.
Proč je fér mluvit o hitu
Slovo „hit“ u Císařovny není marketingová nadsázka, dá se opřít o tvrdá čísla. První řada po uvedení v září 2022 nasbírala 47,21 milionu hodin sledování za týden a obsadila první místo mezi neanglickými seriály na celém Netflixu. Druhá řada na úspěch navázala: 6,7 milionu zhlédnutí v prvním týdnu a umístění v Top 10 v 84 zemích světa, jak potvrdil Netflix. K tomu v roce 2023 přibyla cena International Emmy v kategorii Drama Series, ocenění, které z německojazyčného seriálu udělalo mezinárodně uznávaný titul. Na Rotten Tomatoes drží první řada 83 % od kritiků a 85 % od diváků.
Nejde tedy o lokální německý projekt. Císařovna patří k úzkému klubu neanglických seriálů, které dokázaly opakovaně prorazit v globálním žebříčku streamovací platformy.
Kde přesně v Česku se točilo
Podle Czech Film Commission probíhalo natáčení třetí řady na českém území od 9. září 2025 do 30. ledna 2026. Za těch 61 dnů štáb prošel pestrou paletu lokací:
- Zámky a historické památky: Sychrov, Zbraslav, Konopiště, zřícenina Zvířetice, zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
- Praha: Malostranské náměstí, Loreta na Hradčanech, letohrádek Belvedere, budova Živnostenské banky a Bohnický hřbitov.
- Další místa: Mochov a Hrobčice u Bíliny.
Formulace „v pražských ulicích“ se nejpřesněji opírá o Malostranské náměstí a okolí Malé Strany, tedy místa, kde barokní zástavba bez větších úprav poslouží jako kulisa pro císařskou Vídeň nebo Budapešť. Ostatní pražské lokace jsou spíš konkrétní budovy a areály než klasické uliční exteriéry, ale vizuálně dohromady tvoří přesvědčivý obraz středoevropské metropole 19. století.
Důležitý detail: první řada Císařovny vznikla celá v Německu, bez jediného natáčecího dne v Česku. Česká stopa začíná až od druhé řady, která kombinovala Bavorsko, Česko a Itálii a v tuzemsku měla 85 natáčecích dnů s rozpočtem 364 milionů korun. Třetí řada s 61 dny představuje zhruba tři čtvrtiny českého objemu předchozí série, přičemž místo Itálie tentokrát doplňuje Španělsko.
Proč právě Česko hraje habsburský svět
Zahraniční produkce si Česko nevybírají náhodou. Czech Film Commission nabízí zahraničním štábům pobídky ve výši 25 až 35 procent uznatelných nákladů. To je silný finanční argument, ale ne jediný. Česko má na relativně malém území neobvyklou koncentraci historických lokací, od gotických zřícenin přes renesanční a barokní zámky až po klasicistní městskou zástavbu. Jedno místo může „hrát“ Vídeň, druhé Budapešť, třetí pruský venkov, a přitom jsou od sebe vzdálená hodinu autem.
K tomu přistupují prověřené lokální štáby, studiové zázemí Barrandova a kompletní postprodukční služby. Pro německou produkci navíc funguje logistická blízkost: z Mnichova na Sychrov je to kratší cesta než na většinu rakouských lokací srovnatelné kvality. Třetí řada Císařovny je registrovaná v českém pobídkovém systému pod číslem 45P/2025, přesná útrata v české ekonomice ale zatím zveřejněna nebyla.
Co čeká diváky ve finální řadě
Podle oficiální synopse Netflixu se třetí řada odehrává v období po sardinské válce. Císař František Josef se vrací z fronty traumatizovaný, manželství s Alžbětou rozleptává nevěra a odcizení. Alžběta kvůli zdravotním problémům opouští Vídeň a na cestách potkává uherského politika Gyulu Andrássyho, postavu, kolem které se v historickém kontextu tradičně točí spekulace o hlubším vztahu s císařovnou. Paralelně se rozvíjí linka Františkova bratra Maxmiliána, který míří do Mexika.
Seriál podle časové osy pravděpodobně směřuje k rakousko-uherskému vyrovnání z roku 1867, ne až k atentátu na Alžbětu v Ženevě roku 1898. Oproti klasické trilogii o Sissi z padesátých let s Romy Schneiderovou, která zafixovala pohádkovější obraz císařovny, staví Netflix na drsnějším modelu: víc politiky, dvorských intrik, tělesnosti a psychologického napětí.
Pro české diváky bude seriál dostupný s českým dabingem i titulky hned od premiéry. Kdo předchozí dvě řady neviděl, může teoreticky naskočit rovnou, ale jde o průběžný příběh se stejnými postavami, takže minimálně shrnutí první řady, které Netflix nabízí přímo na kartě titulu, se vyplatí pustit.
Dne 12. listopadu se české zámky a pražské ulice promění v habsburské kulisy pro desítky milionů diváků po celém světě. Sychrov, Konopiště ani Malostranské náměstí v titulcích neuvidíte, ale právě v tom je kouzlo české filmové infrastruktury: nejlépe funguje, když ji nikdo nepozná.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík