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Hit z Lidlu narazil na tvrdou realitu. Vzali jsme levný Parkside na ocelový jekl a přišel bleskový konec

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Otestovali jsme nejprodávanější aku vrtačku Parkside z Lidlu v reálných podmínkách. Zjistěte, proč dřevěný plot zvládla na jedničku, ale ocelový jekl ji odrovnal.
Srovnání vrtaček Parkside a Proteco s velkou 8Ah baterií u dřevěného plotu a ocelové brány

Srovnání vrtaček Parkside a Proteco s velkou 8Ah baterií u dřevěného plotu a ocelové brány

Zdroj: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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