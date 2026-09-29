Hit z Lidlu narazil na tvrdou realitu. Vzali jsme levný Parkside na ocelový jekl a přišel bleskový konec

Oblíbená aku vrtačka z Lidlu láká na točivý moment 45 Nm a nízkou cenu. V praktickém testu na borovicovém plotu a silnostěnném ocelovém jeklu brány jsme prověřili, kde leží její skutečné limity a kdy se vyplatí bezuhlíková konkurence.
Podle mezinárodní zkušební normy
CENELEC (EN 62841-2-1) a technických směrnic německého institutu DIN (Deutsches Institut für Normung), které stanovují metodiku testování ručního elektrického nářadí, je uváděný maximální točivý moment měřen při laboratorním zablokování vřetene (tzv. tvrdý moment). V reálné dílně však o skutečném výkonu nerozhoduje laboratorní hodnota na štítku, nýbrž dynamické chování motoru v tahu, vnitřní odpor použitého akumulátoru a schopnost chlazení při déletrvajícím vrtání do houževnatých materiálů. Parametry a koncepce: Uhlíkový základ z Lidlu proti bezuhlíkovému dříči
Model
Parkside PABS 20-Li I9 z oblíbeného ekosystému PARKSIDE X 20 V Team představuje vstupní bránu do kategorie dvacetivoltového aku nářadí. Výrobce sází na klasický uhlíkový komutátorový motor, dvourychlostní celokovovou převodovku, udávaný maximální krouticí moment 45 Nm a rychloupínací sklíčidlo s rozsahem 1,5 až 13 mm. Tělo samotné vrtačky bez baterie váží pouhých 1,27 kg a v ruce působí kompaktně a vyváženě. V našem testu jsme ji osadili standardním kompaktním akumulátorem Parkside PAP 20 B1 s kapacitou 2,0 Ah (2000 mAh). Parkside PABS 20-Li I9 s uhlíkovým motorem a točivým momentem 45 Nm v ruce s osazeným vrtákem do kovu.
Do přímého srovnání jsme proti zelenému nářadí z Lidlu postavili těžší kalibr: dvacetivoltovou příklepovou aku vrtačku
Proteco. Ta reprezentuje konstrukčně odlišnou ligu: je osazena moderním bezuhlíkovým motorem (brushless) s elektronickou komutací, který nabízí točivý moment 60 Nm a vyšší otáčky (až 2000 ot./min na 2. rychlost). Kromě vrtání a šroubování disponuje mechanickým příklepem pro zdivo a robustnějším šasi o hmotnosti 1,82 kg. V testu jsme ji napájeli masivním vysokokapacitním akumulátorem Proteco 8000 mAh (8 Ah). Test 1: Sériové provrtávání borovicových prken na plot
První praktická zkouška simulovala typickou kutilskou činnost: montáž dřevěného laťkového plotu. Bylo potřeba provrtat desítky otvorů o průměru 8 a 10 mm do suchých borovicových prken o tloušťce 25 mm pro průchozí plotové šrouby. Borové dřevo je sice měkké, ale obsahuje tvrdé pryskyřičné suky a hustá léta, která dokážou tupý vrták zastavit.
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V této disciplíně předvedl
Parkside PABS 20-Li I9 skvělý výkon. Na 2. rychlostní stupeň (až 1500 ot./min) spirálový vrták do dřeva pronikal borovicí rychle, čistě a bez vytrhávání vláken. Klíčovým faktorem byla ergonomie: s lehkou 2Ah baterií váží celá sestava pouhých cca 1,7 kg. Při vrtání ve stoje u montážního stolu i při přímém osazování prken na plotové rýgle se ruka neunaví ani po padesátém otvoru. Pogumovaný povrch rukojeti Softgrip tlumí vibrace a rychlobrzda (Quickstop) okamžitě po uvolnění spouště zastaví vřeteno, což zrychluje přechod mezi jednotlivými deskami.
Silnější Proteco sice borovici provrtalo s brutální rezervou, ale s nasazeným osmampérovým akumulátorem váží téměř 2,8 kg. Při delší práci na svislém plotu je tato váhová daň znatelná a po hodině práce začíná předloktí bolet. Pokud stavíte dřevěný plot nebo montujete pergolu, Parkside je díky své lehkosti a obratnosti pocitově příjemnějším společníkem. Při následném upevňování vrutů se osvědčila spojka točivého momentu s 25 stupni – jak jsme popsali v našem průvodci,
správné nastavení točivého momentu pro šroubování zabrání utržení hlavy vrutu i nevzhlednému zahloubení do měkkého dřeva. Srovnání akumulátorových vrtaček Parkside PABS 20-Li I9 a Proteco 20V při stavbě dřevěného plotu a ocelové vjezdové brány. Test 2: Vrtání silnostěnného ocelového jeklu na vjezdovou bránu
Zatímco ve dřevě si Parkside vedl na jedničku, druhý test ukázal jeho technologické limity. Úkolem bylo vyvrtat otvory o průměru 10 a 12 mm do konstrukční oceli – uzavřeného tenkostěnného jeklu o tloušťce stěny 3 mm, z něhož byla svařena rámová konstrukce vjezdové brány. Vrtání konstrukční oceli vyžaduje pravý opak než dřevo: nízké otáčky (kolem 400 až 500 ot./min na 1. stupeň), masivní stálý přítlak a vysoký točivý moment.
Při vrtání kovu nesmí břit prokluzovat nasucho. Jakmile se otáčky přeženou, břit se začne třít a dochází k popuštění oceli. V našem odborném článku jsme rozebrali,
proč přehřátý vrták do kovu modrá a ztrácí tvrdost, a proto jsme otvor pravidelně chladili kapkou řezného oleje.
Zde se projevil zásadní rozdíl mezi oběma pohonnými jednotkami:
Parkside PABS 20-Li I9 v oceli: Pilotní předvrtání vrtákem 4 a 6 mm proběhlo bez potíží. Problém nastal při přechodu na vrták o průměru 10 mm. Uhlíkový motor pod velkým odporem ocelové špony citelně ztrácel otáčky. V kritickém momentu, kdy špička vrtáku prořezává spodní stěnu jeklu a hrozí zakousnutí fazetky, točivý moment 45 Nm nestačil a elektronická ochrana proti přetížení motor opakovaně odpojila. Po vyvrtání čtyř otvorů byl hliníkový kryt převodovky i motor horký a z větracích štěrbin byl cítit typický zápach zahřátého komutátoru. Malá 2Ah baterie (PAP 20 B1) navíc při tvrdém odběru proudu vykázala rychlý pokles napětí. Proteco Brushless s 8Ah akumulátorem: Bezuhlíkový motor o síle 60 Nm si s třímmilimetrovou stěnou jeklu poradil bez jediného zaváhání. Elektronická řídicí jednotka bezuhlíkového motoru dynamicky reaguje na zátěž a při poklesu otáček automaticky zvýší proud do vinutí statoru. Akumulátor s kapacitou 8000 mAh, složený z paralelních větví článků, má násobně nižší vnitřní impedanci – nepodléhá napěťovému propadu a motor tak netrpí nedostatkem energie. Vrtačka prošla jeklem plynule a bez nebezpečného zasekávání.
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Rozdíl v chování akumulátorů odpovídá elektrochemickým pravidlům. Správný výběr kapacity pro těžkou práci a
správné zacházení a skladování Li-ion akumulátorů jsou základem pro to, aby baterie neztrácela výkon ani v mrazech nebo při tvrdém proudovém zatížení. Britský úřad pro bezpečnost práce HSE (Health and Safety Executive) ve svých manuálech varuje před přetěžováním hobby nářadí při obrábění oceli, kdy přehřátí rotoru může vést ke zkratu vinutí. Přímé srovnání parametrů a reálných výsledků testu
Parametr / Testovací disciplína Parkside PABS 20-Li I9 (aku 2 Ah) Proteco 20V Brushless (aku 8 Ah) Praktické zhodnocení v dílně Typ motoru a točivý moment Uhlíkový motor, max. 45 Nm Bezuhlíkový (brushless) motor, max. 60 Nm Bezuhlíkový motor udržuje stálý krouticí moment v tahu a nepřehřívá se. Otáčky na prázdno (1. / 2. stupeň) 0–430 / 0–1500 min⁻¹ 0–500 / 0–2000 min⁻¹ Proteco má širší rozsah pro rychlé vrtání i pomalé silové šroubování. Vrtání borovicových prken (plot) Vynikající, rychlé, lehká manipulace Bezproblémové, ale zbytečně těžké v ruce Pro sériovou práci ve dřevě je Parkside díky nízké váze vhodnější volbou. Vrtání ocelového jeklu 3 mm (brána) Limitní výkon u vrtáků nad 8 mm, vypínání Hladký průchod bez zakousnutí a zaváhání Pro zámečnické práce a silnou ocel je 45 Nm uhlíkového motoru na hraně. Příklepový mechanismus Chybí (pouze vrtání a šroubování) Mechanický příklep pro zdivo a cihlu Proteco zastane i funkci příklepové vrtačky na stavbě. Celková hmotnost s testovanou baterií cca 1,70 kg (s baterií PAP 20 B1 2 Ah) cca 2,80 kg (s baterií Proteco 8 Ah) Rozdíl více než 1 kg rozhoduje o únavě ruky při celodenním kutilství. Přehledné srovnání parametrů a naměřených zkušeností z praktického testu v dílně.
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Výsledek praktického srovnání přesně definuje hranice, kde akumulátorový šroubovák z Lidlu exceluje a kde se jeho nákup mine účinkem:
Kdy koupit Parkside PABS 20-Li I9: Pokud hledáte spolehlivou vrtačku do bytu, na montáž nábytku, stavbu dřevěného plotu, vrtání terasových prken nebo občasné kutilské opravy, představuje Parkside nepřekonatelný poměr ceny a užitné hodnoty. Kovové sklíčidlo drží vrtáky pevně, aretace Spindle Lock funguje spolehlivě a nízká hmotnost s 2Ah akumulátorem z ní dělá mimořádně obratný nástroj. Kdy zvolit silnější bezuhlíkový model (jako Proteco): Jestliže pravidelně pracujete se železem, stavíte ocelová vrata, mícháte stavební chemii, vrtáte do zdiva nebo potřebujete celodenní výdrž pod plným plynem, uhlíkový motor 45 Nm vás bude brzdit. Zde se investice do bezuhlíkového stroje s momentem 60 Nm a velkým akumulátorem vrátí v podobě ušetřeného času i nervů. Zdroje fotografií : Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test parkside-pabs-20-li-i9-detail-vracka: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test parkside-pabs-20-li-i9-proteco-srovnani: Foto: Redakce Chytrenato.cz / Autentický redakční test