Hit Netflixu trhá rekordy, diváci ale diskutují o jeho závěru. Kdo je tajemná dívka v modrém svetru?

A Netflix má další hit.
Našeptávač odstartoval svůj první týden s 23,2 miliony zhlédnutí. V tom druhém ale přišel ještě větší nášup. Thriller vyskočil na první příčku a přidal dalších 33,4 milionu zhlédnutí. Aktuálně se stále drží v globální TOP 10 na prvním místě a dál trhá rekordy.
Našeptávač je temný kriminální thriller režiséra Jamese Ashcrofta s hvězdným obsazením – Adam Scott, Robert De Niro, Michelle Monaghan a Michael Keaton. Spisovatel Tom Kennedy se po smrti manželky přestěhuje se svým malým synem do nového města. Jenže krátce na to Jake zmizí a všechno začne nápadně připomínat případ sériového vraha známého jako Našeptávač. Ten přitom už roky sedí ve vězení. Tom proto musí požádat o pomoc bývalého policistu, který původního vraha kdysi dopadl.
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Film vznikl podle stejnojmenného bestselleru Alexe Northa z roku 2019 a jde vůbec o první filmovou adaptaci některého z jeho románů.
Diváci koukají, ale nadšení se nekoná ani u nich ani u kritiků
Aktuální skóre na
Rotten Tomatoes čítá 46 % od kritiků a 40 % od diváků. Uživatelé ČSFD jsou mírnější a filmu našeptali 60 %. Tohle nevidíme poprvé – obrovský zájem diváků ještě automaticky neznamená nadšené reakce.
Kritici přitom filmu úplně neupírají atmosféru ani slušné herecké výkony. Problém je spíš příběh, který podle některých recenzí až příliš spoléhá na známé žánrové postupy a některé zvraty proto nepůsobí tak překvapivě, jak by měly.
Financial Times film označil za solidně natočený, ale zároveň poměrně známý žánrový koktejl, který čerpá mimo jiné i z tvorby Davida Finchera. Foto: David Lee / Netflix Kdo je dívka v modrém svetru?
Jedním z nejpodivnějších motivů filmu je malá dívka v modrém svetru, kterou Jake opakovaně vídá. Tom ji považuje za imaginární kamarádku svého syna. Jake je ale přesvědčený, že skutečně existuje. Objevuje se ve chvílích, kdy je chlapec vystrašený, a dokonce mu pomáhá přežít nejhorší okamžiky.
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Až úplně na konci přijde moment, kdy si Tom prohlíží staré fotografie své zesnulé manželky Rebeccy. A mezi nimi najde snímek, na kterém je Rebecca jako malá a má na sobě úplně stejný modrý svetr. Tento moment se v knižní předloze objevuje podstatně dříve.
Foto: David Lee / Netflix
Otázkou ale zůstává, jestli to byl duch, nebo jen dětská fantazie. Režisér James Ashcroft nechce dát úplně jednoznačnou odpověď.
Podle něj měl film záměrně balancovat mezi oběma možnostmi – skutečným nadpřirozeným zjevením Jakeovy matky, která svého syna chrání, nebo způsobem, jakým si dítě zpracovává ztrátu matky a vytváří si její obraz pomocí imaginárního přítele.
Je to navíc motiv, na kterém záleželo i samotnému autorovi předlohy. Alex North pro Netflix
uvedl, že právě tento prvek byl pro něj jedním z nejdůležitějších v celém příběhu a byl rád, že ho film zachoval.
Zdroje: Flixpatrol, Netflix Tudum, Decider, Financial Times, Rotten Tomatoes, ČSFD