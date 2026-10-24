Hit Netflixu ještě ani neměl premiéru, a jeho knižní předloha už zdražila o 131 %

Dobový seriál
Na východ od ráje měl na Netflixu velký úspěch. V Česku se dostal do TOP 10 nejsledovanějších seriálů a na ČSFD má skvělé hodnocení 82 %. Seriálovou adaptaci natočila režisérka Zoe Kazan, která jako výkonná producentka napsala i scénář. Hlavní role ztvárnili Florence Pugh, Christopher Abbott, Ciarán Hinds, Mike Faist, Joseph Zada, Joe Anders a Hoon Lee. Zajímavé je, že o knižní předlohu Johna Steinbecka byl velký zájem ještě před premiérou seriálu na Netflixu.
ČTĚTE TAKÉ: Tvůrce Černého zrcadla chystá pro Netflix další šílenost. V krvavé kriminálce se představí hvězdy Hry o trůny Kniha se rozebrala ještě před premiérou seriálu
Český překlad
Steinbeckova románu Na východ od ráje se na Knihobotu ještě na jaře prodával zhruba za 199 Kč. Na začátku srpna, dva měsíce před premiérou seriálu, ale cena vyskočila o překvapivých 131 %.
„Před premiérou seriálu bylo vidět, že si lidé chtějí Steinbecka přečíst dřív, než ho uvidí. Zájem o knihu rostl už v létě a ceny vybraných kusů se vyšplhaly na víc než dvojnásobek původní hodnoty,“ říká Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu. A co si ti, kdo knihu četli předem, mohli v seriálu ověřit? Nebo naopak: co v něm nenajdou? Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Netflix Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Geoffrey Short/Netflix © 2026 Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Kolik Steinbecka je v seriálu?
Steinbeckův román z roku 1952 už jednou na plátno zavítal. Film
Elii Kazana z roku 1955 proslavil Jamese Deana, ale pokryl jen část knihy. Nová adaptace je ambicióznější a má sedm epizod, tedy více prostoru. Zoe Kazan, která je vnučkou původního režiséra, ale sama připouští, že polovina románu se do seriálu nevešla. Jaké jsou tedy nejvýraznější rozdíly? Cathy je středobodem příběhu. Florence Pugh hraje Cathy Ames, která je v knize spíš temnou postavou na okraji hlavní linky. V seriálu je hlavní vypravěčkou příběhu a objevuje se v každé epizodě. Sama Kazan o ní mluví jako o motoru celého děje. Cathy dostala minulost. Steinbeck ji popisuje téměř jako čisté zlo. Seriál jí však dává traumatické dětství a vysvětlení, proč je taková, jaká je. Právě tohle je změna, nad kterou se mezi čtenáři knihy nejvíc diskutuje a která budí rozporuplné názory. Hamiltonovi zůstali ve stínu. Rodina, kterou Steinbeck vytvořil podle vlastních předků z matčiny strany, je v seriálu výrazně okleštěná. Samuela Hamiltona hraje Ciarán Hinds, ale kniha jeho rodině věnuje mnohem víc prostoru. Lee má víc místa. Postava čínsko-amerického sluhy, kterou hraje Hoon Lee, dostala rozšířenou vlastní linku, včetně příběhu ze San Francisca. Právě Lee je tím, kdo v příběhu otevírá slovo „timshel“. Timshel přežilo. Hebrejské slovo, které lze přeložit zhruba jako „můžeš“, zůstává jádrem příběhu i v seriálu. Myšlenka, že se člověk nemusí stát obětí rodinného dědictví a může se rozhodnout jinak, je pořád tím, čím se román uzavírá.
Shrnuto: seriál je věrnější knize než kterákoli dosavadní adaptace, ale zároveň je to Cathyin příběh, ne Adamův. Kdo chce vidět zbytek, najde ho jen v románu.
Foto: Knihobot Efekt adaptace: od Homéra po Hooverovou
Že filmy a seriály přitahují lidi
ke knihám, není nic nového. Letos se to ale ukazuje s mimořádnou silou. Nolanova Odyssea, která do českých kin přišla v polovině července, podle NielsenIQ zvedla prodej tištěné Odyssey ve Velké Británii během čtyř letních týdnů o 1 400 % proti loňsku. V Řecku vydavatelé zaznamenali čtyřnásobný nárůst ještě před premiérou filmu. Podobný vzorec vidí i Knihobot: o Homérův epos je takový zájem, že se na sklad dostává jen málo kusů, vybraná vydání jsou opakovaně vyprodaná a ceny kusů ve výborném stavu vzrostly až desetinásobně.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Návrat legendárních Samotářů? Do kin míří nová česká komedie od stejného režiséra. Hraje v ní herecká elita
A není to jen Steinbeck a Homér. Na plátnech a obrazovkách je právě teď celá řada dalších knižních předloh:
Verity (Colleen Hoover): thriller s Anne Hathaway a Dakotou Johnson je v kinech od začátku října s českým názvem Pravda, nebo lež. Carrie ( Stephen King): seriálová adaptace na Prime Video od 7. října. Rozum a cit ( Jane Austen): film míří do kin koncem října. Našeptávač (The Whisper Man): thriller s Robertem De Nirem podle románu Alexe Northa z roku 2019 je od konce srpna na Netflixu.
A další vlna už je na cestě. Na Netflix 3. prosince dorazí šestidílná adaptace
Pýchy a předsudku s Emmou Corrin a Jackem Lowdenem. Foto: Netflix Zdroj: Tiskové materiály Knihobotu, ČSFD