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Historický kvíz o životě za vlády Habsburků: Běžné dny obyčejných lidí v 10 otázkách zarazí leckoho

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Dnes jsme si připravili kvíz o životě za vlády Habsburků. Zavzpomínejte, kdy zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku nebo jaká práva měli poddaní v konstituční monarchii.
Portrét Marie Terezie

Portrét Marie Terezie

Zdroj: Foto: Martin van Meytens / Creative Commons / Public Domain, portrét Marie Terezie
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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