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Historický hotel z roku 1908 v Peci pod Sněžkou pohltily plameny. Evakuováno bylo 35 lidí

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Noční klid v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku narušil v noci na středu rozsáhlý požár hotelu Hořec. Zaměstnanec hotelu, kterého probudil kouř, přivolal hasiče…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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