Historické prvenství v okolí Dukovan: NKT posiluje českou energetickou infrastrukturu unikátním způsobem

Česká energetika čelí v posledních letech obrovskému náporu. S přípravou na výstavbu nových zdrojů a rostoucí poptávkou po elektřině úzce souvisí masivní rozšiřování distribuční sítě. Významný milník se odehrál v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, kde proběhla bezprecedentní modernizace. Vůbec poprvé v historii České republiky byly pomocí bezvýkopové technologie položeny hned tři linky vysokého napětí současně.
Za tímto přelomovým projektem stojí využití vysoce specializované technologie řízeného pluhování (tzv. trojpotahu) od týmu SpiderPlow. Přibližně 8 kilometrů nového vedení, které v regionu nahradilo staré nadzemní trasy, však klade extrémní nároky nejen na samotnou techniku pokládky, ale především na kvalitu a mechanickou odolnost použitých kabelů.
Kvalita, která snese extrémní zátěž
Při metodě pluhování působí na kabelové vedení obrovský tah a tlak při zavadění do země. Ne každý kabel na trhu je pro tento způsob pokládky vhodný – materiály musí disponovat mimořádnou pevností, houževnatostí a odolností proti mechanickému poškození.
Právě kabely z produkce NKT tyto přísné parametry splňují na jedničku. Díky špičkovým materiálům a preciznímu výrobnímu provedení zvládají extrémní podmínky bezvýkopových instalací. Společnost tak dokazuje, že její portfolio výrobků je připraveno na nejnáročnější moderní inženýrské výzvy.
Výhody této metody jsou pro region i investory zásadní. Speciální pluh dokáže položit až 1 500 metrů vedení denně. Zatímco klasické výkopové práce by v terénu trvaly celé měsíce, moderní technologie zkracuje realizaci na pouhé dny.
Klíčovým benefitem je také šetrnost k životnímu prostředí. Metoda nenarušuje půdní profil, nezatěžuje zemědělskou půdu v okolí a šetří čas i finanční prostředky. Neméně důležitý je i vizuální a bezpečnostní aspekt: nahrazením starých sloupů podzemním vedením se celá síť stává odolnější vůči povětrnostním vlivům a z krajiny nadobro mizí původní nadzemní trasy.
NKT: Silný lokální výrobce s globálním zázemím
Společnost NKT dlouhodobě utváří budoucnost energetiky a propojuje svět bezpečnými a udržitelnými dodávkami elektřiny. Jako významný lokální výrobce kabelů s výrobními závody v Kladně a Velkém Meziříčí hraje klíčovou roli v podpoře růstu a stability české energetické infrastruktury.
Projekty, jako je modernizace sítě u JE Dukovany, jasně ukazují, že špičková lokální výroba podpořená inovativními technologiemi dokáže posouvat hranice oboru kupředu. NKT je tak i nadále hrdým partnerem pro energetickou transformaci a spolehlivou páteří moderní energetiky v regionu i celé Evropě.
Michaela Cabejšková