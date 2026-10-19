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Historické prvenství v okolí Dukovan: NKT posiluje českou energetickou infrastrukturu unikátním způsobem

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Česká energetika čelí v posledních letech obrovskému náporu. S přípravou na výstavbu nových zdrojů a rostoucí poptávkou po elektřině úzce…
2026_10_Pluhování Dukovany-NKT

2026_10_Pluhování Dukovany-NKT

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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