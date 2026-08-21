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Hip Hop Kemp byl zrušen na poslední chvíli. Kdysi největší hiphopová akce ve střední a východní Evropě doplatila na nezájem fanoušků

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Jen pár dní před plánovaným zahájením oznámili pořadatelé festivalu Hip Hop Kemp jeho zrušení. Akce měla od pátku probíhat v areálu Cosmo Hadačky u…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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