Highlander: Lambert téměř neviděl, meče napájely autobaterie a filmařům unikla chyba po milostné scéně

Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+ Lambert ve filmu Highlander (1986), FOTO: 20th Century Fox / distr. Film+
Snímek Highlander z roku 1986 se zapsal do povědomí diváků díky vizuálně působivým soubojům s meči v ulicích New Yorku i na skotských pláních. Představitel hlavní role Christopher Lambert přitom kvůli silné krátkozrakosti na své herecké kolegy během akčních scén téměř neviděl. O jiskřící efekty při střetu ocelových čepelí se navíc musela postarat obyčejná autobaterie. Boj o staletou energii a jiskřící ostří
Snímek vypráví osudy skotského horala Connora MacLeoda. Ten patří mezi vyvolenou skupinu nesmrtelných bojovníků, ti procházejí staletími a bojují proti sobě navzájem. Každý z nich v sobě ukrývá část energie potřebné ke zlomení dávné kletby. Cílem je porazit démonického Kurgana a získat konečnou odměnu.
Během vyprávění se divák plynule přesouvá mezi současným New Yorkem a drsným Skotskem
16. století. Právě tam postava objevuje svou nesmrtelnost a potkává šlechtice Ramireze, který ho učí bojovat.
Samotné natáčení soubojů s meči představovalo obrovské riziko. Lambert má velmi špatný zrak a kontaktní čočky mu vůbec nepomáhají. Při scénách bez brýlí pracoval téměř slepý. Z toho plynula řada drobných i větších nehod.
Velmi realistické jiskření mečů tvůrci vyřešili pomocí běžné autobaterie. Jeden meč připojili k mínusu a druhý k plusu. Po jejich vzájemném dotyku přeskočil skutečný elektrický oblouk. Tvůrci pro dosažení maximální dynamiky využívali hudební videoklipové techniky včetně rychlého střihu.
Sázka o milion dolarů a bouřlivé skotské oslavy
Produkce musela veškeré scény se Seanem Connerym natočit během jediného týdne kvůli jeho velké pracovní vytíženosti. Connery si s režisérem Russellem Mulcahym vsadil, že to v takto šibeničním termínu nestihnou. Mulcahy sázku vyhrál. Herec si za sedm dní práce odnesl honorář ve výši jednoho milionu dolarů. Vztahy na place byly navzdory časovému presu velice přátelské. Lambert a Connery se tak sblížili, že se svými filmovými jmény oslovovali i po vypnutí kamer.
„Na cestu do hor vytáhl Sean láhev domácí skotské a nabídl mi loka,“ prozradil režisér v rozhovoru pro deník The Guardian. Další dny se nesly v podobně divokém duchu. Komparz do bitevních scén štáb vybíral z řad místních obyvatel a vysokoškoláků z Glasgowa. Podmínkou byly dostatečně dlouhé vlasy. Odpolední natáčení na skotských pláních se často neobešlo bez ošetřování poranění. Skotové se po tekutém obědě do bojových vřav vrhali s obrovským nadšením. Nebezpečný protivník s alergií na lepidlo
Roli padoucha Kurgana ztvárnil Clancy Brown. Původně ji chtěl však odmítnout, měl obavy z alergické reakce na lepidlo potřebné pro uchycení filmových protéz na krku. A zanedlouho po přijetí role se postaral o pořádný rozruch. Ve scéně, kdy měl rozseknout stůl, se rozběhl a neplánovaně přesekl velký svícen. Tím málem připravil Conneryho o hlavu. Zaskočený kolega na chvíli naštvaně opustil plac. Horké hlavy nakonec vychladly a Brown se za svou nezkušenost hluboce omluvil.
Do své temné postavy se ponořil natolik, že se mu část štábu začala raději vyhýbat. Ukázal však i svou zcela odlišnou tvář. Po natočení scény v kostele zašel za místním knězem a přítomnými jeptiškami. Slušně je odprosil za hrubé dialogy, které podle scénáře před oltářem pronesl. V kostele mimochodem z úst jeho postavy zazněla věta, že je lepší shořet než vyhasnout. Tou se později proslavil muzikant Kurt Cobain.
Postelové detaily a nadšená rocková kapela
Zajímavosti se nevyhnuly ani intimnějším momentům filmu. Expertka na zbraně Brenda Wyattová v podání Roxanne Hart zkoumá úlomky z MacLeodova meče nalezené v garážích. K tomuto odhalení dochází chvíli po jejich společné milostné scéně. Právě v bytě Brendy si pozorní diváci mohou všimnout chyby z nepozornosti. Hrdinka si schová svou zbraň do druhého šuplíku shora. MacLeod ji o pár záběrů později plynule vytáhne z toho prvního. Další úsměvnou technickou nedokonalostí jsou tenká lana. Vidět jsou pokaždé, když se některá z postav zvedne do vzduchu.
O úderný hudební doprovod se postarala slavná rocková skupina Queen. Původně měla nahrát pouze jedinou skladbu k závěrečným titulkům. Zhlédnutí prvních hotových ukázek členy kapely absolutně nadchlo. Každý z muzikantů si vybral svou oblíbenou filmovou pasáž a složil pro ni specifickou melodii. Zrodily se tak obrovské hity jako Who Wants to live forever nebo Princes of the Universe. Kytarista Brian May dokonce napsal svůj nejznámější kousek během jízdy taxíkem cestou z promítání.
Film Highlander vysílá Film+ 21. září ve 20:00, reprízu uvede 25. září od 01:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).