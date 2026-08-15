Hezčí než Chorvatsko a s cenami nižšími než na jihu Evropy. Tato evropská země láká stále více Čechů

Úsek jónského pobřeží od Vlorë po Sarandë a Ksamil měří sotva sto kilometrů, ale vtěsná do nich křišťálově čistou vodu, skryté zátoky pod vápencovými útesy a vesnice, které si zatím drží lokální identitu. Není to levná kopie Itálie ani balkánská náhražka Chorvatska. Je to jiný typ středomořské dovolené, s nižší cenou za menší míru uhlazenosti. A právě v tom je její síla i její limit.
Kolik ušetříte: čísla vedle sebe
Orientační srovnání průměrných denních nákladů na osobu podle cestovatelských dat
Budget Your Trip vypadá takto:
Kategorie Albánie Chorvatsko Itálie Denní rozpočet na osobu cca 2 900 Kč cca 4 050 Kč cca 5 600 Kč Hotel pro dva za noc cca 1 870 Kč cca 3 450 Kč cca 4 850 Kč Jídlo na osobu za den cca 1 250 Kč cca 1 750 Kč cca 2 110 Kč
Proti Chorvatsku vychází Albánie levněji zhruba o 28 % na celkovém denním rozpočtu, proti Itálii téměř o polovinu. Největší rozdíl je u ubytování, hotel pro dva stojí na albánském pobřeží méně než polovinu italské ceny. Jde o průměry napříč celými zeměmi, ne výhradně o top plážové resorty, ale trend je jednoznačný.
Proč je tak levná? Částečně proto, že albánská turistická infrastruktura je stále v dřívější fázi vývoje.
České ministerstvo zahraničí výslovně upozorňuje, že dopravní infrastruktura země je proti většině Evropy na nižší úrovni, byť se zlepšuje. Nižší cena tedy odráží i méně standardizovaný servis. Kdo to přijme jako součást zážitku, dostane výjimečný poměr cena/výkon. Klidnější než Chorvatsko, ale ne všude
Chorvatsko v roce 2025 vykázalo 21,8 milionu příjezdů a 110,1 milionu přenocování. To je obrovský turistický tlak soustředěný na relativně krátké pobřeží. Proti tomu stojí Albánská riviéra, která zatím operuje v jiné lize, ale pozor, ne celá.
Ksamil s tyrkysovými lagunami a blízkostí řeckého Korfu je instagramový magnet a v hlavní sezoně se zaplní způsobem, který s klidem nemá mnoho společného. Kdo hledá opravdu tišší alternativu, musí sáhnout jinam.
Oficiální albánský turistický web prezentuje pláž Borsh jako místo pro návštěvníky, kteří se chtějí vyhnout masovému turismu. Se svými zhruba sedmi kilometry je nejdelší pláží celé riviéry a prostor tu zatím stačí.
Další klidnější základny jsou Qeparo, Lukovë nebo méně exponované části Himarë. Naopak Dhërmi a Palasa v posledních sezonách přitahují stále víc návštěvníků. Rozdíl dělá výběr konkrétního místa, ne samotný přílet do Albánie.
Jak se tam dostat z Česka
Z Prahy se v letní sezoně 2026 létá do Tirany napřímo, Letiště Praha pro letošek dokonce posílilo frekvence na této trase. Letový řád platí do 24. října, takže pokrývá i lákavý září a začátek října, kdy je moře stále teplé a tlak na pláže slábne. Zpáteční letenky se na Skyscanneru objevují od zhruba 1 060 Kč; reálná cena v sezoně bude vyšší, ale pořád výrazně pod úrovní letenek do jižní Itálie.
Z Tirany na riviéru vede autobusová linka z terminálu South Shqiponja do Sarandë s několika denními spoji. Cesta autem je možná, ale MZV doporučuje v albánském silničním provozu maximální obezřetnost: úzké horské silnice a nepředvídatelný styl jízdy místních řidičů vyžadují trpělivost.
Pro koho to dává smysl
Albánská riviéra sedí párům, menším rodinám a samostatnějším cestovatelům, kteří snesou, že ne každá restaurace má anglické menu a ne každá cesta k pláži je asfaltová. Gastronomie je lokální a mořská, čerstvá, jednoduchá, bez italské kulinární prestiže, ale s vlastním charakterem.
Méně vhodná je pro ty, kdo chtějí bezpracný resortový standard a jistotu, na kterou jsou zvyklí z dalmatského pobřeží nebo Amalfitánské riviéry. Tady je třeba počítat s kompromisem: méně „uhlazené“ neznamená méně hezké, ale znamená to víc improvizace.
Důležité je i načasování. Jen v červnu 2026 vstoupilo do Albánie přes 2,08 milionu cestujících. Destinace už dávno není tajemstvím a největší tlak poroste právě na nejfotogeničtějších místech typu Ksamil. Kdo chce využít cenovou výhodu i relativní klid, měl by mířit na pozdní sezonu a na delší, méně exponované pláže. Okno se zužuje, ale zatím je otevřené.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková