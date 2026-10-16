Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníky

Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníkyZdroj: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 16.10.2026 05:47
Poslední africkou Velkou cenu vyhrál Alain Prost a okruh Kyalami tehdy stál nedaleko Johannesburgu. Po...
Rekordní mistrovství světa přineslo FIFA miliardy a jejímu prezidentovi podle všeho i osobní odměnu. Gianni...
Ještě v létě věřil, že se konečně chytil. O pár týdnů později sledoval z lavičky, jak jeho tým padá v...
Byl to jeho první zápas v těžké váze a skončil ho na zemi pod lavinou úderů, z nichž některé mířily do...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Nechal bratra pod vrcholem zemřít? Příběh Messnera potvrdilo tělo až po 35 letech
- Vémola odmítl deset milionů od G MMA a rýpl si do „bandy pitomců“. Muradov stejnou nabídku vzal
- Hamiltonův sen se plní. Formule 1 se vrací na kontinent, který sedminásobný mistr považuje za nejdůležitější
- Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela