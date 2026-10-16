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Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníky

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Stačilo vyrazit puk, zbytek obstarali soupeři. Šimon Zajíček se jako první brankář v historii Providence Bruins zapsal do tabulky střelců. Gól gólmana je přitom v hokeji i ve fotbale vzácnější, než by se mohlo zdát.
Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníky

Hextall, Brodeur, Šesťorkin. Gólmani, kteří si aspoň jednou zahráli na útočníky

Zdroj: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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