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Herečka Kristýna Boková se ráda dotýká chlapů. „Tvůj muž bych nechtěl být,“ slýchá, ale podle ní nejde o flirt

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Kristýna Boková žije s druhým manželem Lukasem Katakalidisem, se kterým má dvě děti. V rozhovorech popsala rodinné zázemí i to, proč se ráda dotýká přátel.
Kristýna Boková

Kristýna Boková

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:56

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