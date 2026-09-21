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Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice

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Robert Urban říká, že mu doma ještě nikdy nebylo tak dobře. Stačily tři roky, rozchod, nová láska a loft s vanou místo stěny.
Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice

Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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