Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice

Konec srpna 2023. Urban sedí před novináři a potvrzuje, co se šušká už několik týdnů: po letech se rozešel s tanečnicí Andreou Chejlovou, odstěhoval se ze společné domácnosti v Dolních Měcholupech a je single. „Žádná žena na obzoru,“ řekl tehdy pro Super.cz. O den později v rozhovoru pro Týdeník Televize dodal, že člověk nemá žít v minulosti a má se soustředit na přítomnost. Znělo to jako naučená fráze. Zpětně to vypadá spíš jako program, který dodržel do písmene.
Od single režimu k Valentýnu
Přesun na Žižkov byl pro Urbana praktický krok. Po letech na okraji Prahy si najednou pochvaloval, že nemusí řešit zácpy a všude dojde pěšky. Učil se bydlet sám, prát, uklízet, vařit. Nic dramatického, spíš tichý restart třicátníka, který si zvyká na prázdný byt.
Pak přišel únor 2024. Alžběta Franková, rodačka z Ostravy, vystudovaná v oboru sociální patologie a pracující jako obchodní manažerka u pojišťovny, mu napsala na Instagram. Zaujal ji v pořadu Honzy Dědka. Oba přitom byli k seznamování přes sociální sítě skeptičtí, ona to později sama přiznala. Urban odpověděl. Sešli se. Na Valentýna 2024 spolu začali chodit.
Pět a půl měsíce od veřejného prohlášení „žádná žena na obzoru“ po první rande. Není to bezprostřední skok, ale není to ani roky trvající samota. Spíš přesně ta mezera, kdy člověk stihne přestat hledat, a něco ho najde samo.
Loft, který z bytu udělal domov
V únoru 2025 pár v rozhovoru pro Magazín DNES mluvil o koupi loftového bytu na Žižkově a plánovaném stěhování. Franková se mezitím přistěhovala za Urbanem, i když ještě pendlovala do Ostravy za rodinou. Podle mediálních popisů z léta 2026 už spolu v loftu žijí.
Co je o bytě dohledatelné: otevřený prostor s vysokými stropy, velká okna, tmavší kuchyňská linka a propojení obýváku s ložnicí. Dispozici jim pomohl vyladit kamarád architekt, konkrétní zásahy ale pár veřejně nerozebral. Franková prostor zútulnila rostlinami a doplňky. A pak je tu ten detail, který stojí za zmínku zvlášť.
Volně stojící vana uprostřed ložnice.
Vana jako designový solitér i praktický závazek
V klasické koupelně je vana obezděná, schovaná v rohu, obklopená poličkami na šampony. V Urbanově ložnici stojí volně v prostoru jako kus nábytku. Efekt hotelového apartmánu, vizuálně silný, instagramově vděčný. Jenže každodenní realita volně stojící vany je složitější.
Praktické nároky takového řešení podle odborných zdrojů:
- Prostor – kolem vany musí být volný přístup ze všech stran, ideálně aspoň 20 cm pro údržbu a úklid.
- Rozvody – přívod vody i odpad vedou pod podlahou, což v loftu s betonovou deskou znamená náročnější instalaci.
- Údržba – pod vanou se hromadí voda, prach a nečistoty; chybí obezdívka, která by je skryla.
- Soukromí – ložnice a koupelová zóna splývají, což funguje pro pár, který s tím počítá.
Urban ani Franková veřejně nevysvětlili, proč si vanu v ložnici vybrali. Ale v kontextu celého bytu dává smysl: otevřený loft nemá kam schovat klasickou koupelnu, aniž by ztratil svůj charakter. Vana v prostoru je logické vyústění dispozice, ne jen rozmar.
Co stojí loft na Žižkově
Urbanův byt nemá veřejně známou adresu ani výměru. Jako tržní kontext ale poslouží aktuální nabídky ze stejné čtvrti, o které jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali: loftový byt o necelých 50 metrech čtverečních v Bořivojově ulici se prodává za 6,3 milionu korun, tedy asi 131 tisíc za metr. Ateliér podobné velikosti v Lipanské vyjde na 7,9 milionu, tedy 158 tisíc za metr. Projekt Hartigova 114 láká cenami od 4,49 milionu, ale s podstatným háčkem: nabízí ubytovací jednotky v bývalém hotelu, ne standardní byty.
Loftové bydlení na Žižkově existuje i v „dostupnějším“ segmentu. Dostupné je ale relativní pojem, když průměrný pražský byt stojí přes sto tisíc za metr a lofty s vysokými stropy a industriálním charakterem bývají ještě nad tímto průměrem.
Dva slovníky jednoho muže
Nejzajímavější kontrast není mezi starým a novým bytem. Je mezi tím, jak Urban mluvil o bydlení v srpnu 2023 a jak mluví dnes. Tehdy: prakticky, věcně, skoro účetnicky. Učím se prát. Nemusím stát v zácpách. Zvládám to. Teď: „Z bytu mi vytvořila domov.“ „Ještě nikdy mi nebylo tak dobře.“
Není to jen nová láska. Je to viditelný posun od přespávacího bytu k domácnosti, od místa, kde člověk spí, k místu, odkud nechce odcházet. Vana uprostřed ložnice je jen nejviditelnější symbol toho, že tenhle byt vznikl pro dva.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová