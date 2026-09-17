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Hercule Poirot: Karlův most v detektivově bytě, skutečný pár mezi herci a Suchetovo odmítnutí pokračování

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Vznik detektivního seriálu Hercule Poirot doprovázely svérázné herecké přípravy, dodatečná televizní cenzura i velmi specifický vzkaz pro české publikum.
Hercule Poirot

Hercule Poirot

Zdroj: FOTO:ITV Global Entertainment / distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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