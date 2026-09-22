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HELLWEG a BayWa končí, v Německu naráz mizí 111 hobbymarketů: bez práce zůstanou zhruba čtyři tisíce lidí

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Na dveřích desítek německých prodejen se 7. září 2026 objevilo slovo „Räumungsverkauf“, tedy výprodej. Nejde o sezónní akci ani o přestavbu, ale o likvidaci zásob před definitivním zamčením. Za oběma padlými značkami stojí jeden majitel, dortmundská skupina HELLWEG.
HELLWEG a BayWa končí, v Německu naráz mizí 111 hobbymarketů: bez práce zůstanou zhruba čtyři tisíce lidí

HELLWEG a BayWa končí, v Německu naráz mizí 111 hobbymarketů: bez práce zůstanou zhruba čtyři tisíce lidí

Zdroj: Foto: Jonrev at English Wikipedia - licence Public domain
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