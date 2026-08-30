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Hele vole, kde mám káru?: Vystřižený polibek herců, pikantní návrh krásných mimozemšťanek a utajené jméno v titulcích

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Komedie Hele vole, kde mám káru? využila scénář pro úplně jiný projekt. Během natáčení musela produkce řešit cenzuru i hodně specifické chování herců.
Hele vole, kde mám káru?

Hele vole, kde mám káru?

Zdroj: FOTO:20th Century Fox / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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