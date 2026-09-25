Hejtmanka Středočeského kraje ocenila 78 hrdinů všedního dne, nejmladšímu bylo teprve čtrnáct let

Hejtmanka Středočeského kraje ocenila 78 hrdinů všedního dne, nejmladšímu bylo teprve čtrnáct letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ve čtvrtek odhalily rozbory vody z vodojemu Odolena Voda znepokojivý nález. Dva ze dvanácti odebraných...
Silnice I/16 u Luníkova na Kladensku se ve čtvrtek vrátila do provozu. Trvalo to pět dní, než odborná firma...
Hasiči zasahovali ve čtvrtek po 18. hodině v průmyslovém areálu hradecké čtvrti Piletice, kde vzplála...
Muž, po kterém pražská policie pátrala v souvislosti s poškozením volebních reklamních nosičů na Praze 4,...
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