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Hejno a Mazlík mohou v Pelhřimově zůstat, sochy by vyšly na téměř milion korun

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Pelhřimovské ulice, náměstí a parky letos oživilo netradiční umění. Sochařská díla Hejno a Mazlík mohly ve městě zůstat, bude záležet na rozhodnutí radních. Veřejnosti se ale tento záměr příliš nelíbí.
Hejno a Mazlík mohou v Pelhřimově zůstat, sochy by vyšly na téměř milion korun

Hejno a Mazlík mohou v Pelhřimově zůstat, sochy by vyšly na téměř milion korun

Zdroj: Radnice Pelhřimov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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