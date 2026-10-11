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Hearn a White dostali nabídku na vzájemný boxerský zápas za 20 milionů dolarů. Vítěz bere vše

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Šest kol po dvou minutách a bank, ze kterého poražený neuvidí ani dolar. Muži, kteří zápasy prodávají, mají podle Misfits nastoupit sami. Ring místo jednacího stolu.
Hearn a White dostali nabídku na vzájemný boxerský zápas za 20 milionů dolarů. Vítěz bere vše

Hearn a White dostali nabídku na vzájemný boxerský zápas za 20 milionů dolarů. Vítěz bere vše

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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