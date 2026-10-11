Hearn a White dostali nabídku na vzájemný boxerský zápas za 20 milionů dolarů. Vítěz bere vše

Kalle Sauerland vyslovil nabídku, kterou pak oficiální účet Misfits Boxing zveřejnil na síti X. Dva nejhlasitější šéfové bojových sportů, kteří jinak do ringu posílají ostatní, mají podle něj nastoupit proti sobě. Šest kol po dvou minutách, bank 20 milionů dolarů, v ilustrativním přepočtu zhruba 434,9 milionu Kč, a vítěz bere vše. Přetahují se přitom přes mikrofony, ne přes rukavice. Redakce MMAmag proto prošla starší videa IFL TV i program nejbližší karty Misfits Boxing.
Celý bank bere jen jeden a má na to 12 minut
Sauerland je spoluprezidentem Misfits Boxing, platformy crossoverového boxu, kde nastupují influenceři a celebrity. Nabídku adresoval rovnou dvěma jménům: Eddie Hearn je předsedou promotérské firmy Matchroom Sport, Dana White je prezidentem a výkonným ředitelem UFC, americké organizace smíšených bojových umění. Výrok zazněl v rozhovoru pro IFL TV a šíří se přes příspěvek, který Misfits Boxing zveřejnil 10. října 2026 na síti X a který ve svém textu přetiskl Sidekick Boxing. Česky zní takto: „Celý bank je 20 milionů dolarů. Nabízím to hned teď. Eddie Hearn, Dana White, vítěz bere všechno. Šest kol, dvě minuty“. Poražený by z banku nebral nic. Ani jeden z nich přitom nemá doloženou profesionální boxerskou bilanci.
Proč zrovna teď? Odpověď leží v Cardiffu.
Za vším je boxerský zápas hvězd
Nabídka nepadla do prázdna. 11. prosince 2026 se v Cardiffu utkají Tyson Fury a Anthony Joshua a spor o to, kdo zápas vlastně propaguje, běží od konce září. Netflix uvádí, že na propagaci budou spolupracovat The Ring Turkiho Alalshikha a Dana White, magazín The Ring k tomu dodává, že White neupřesnil, jak se do celé akce zapojí.
V oznámení, o kterém psal 24. září 2026 The Guardian, se jméno Hearna ani Matchroomu neobjevilo. White sám vysvětlil, že na londýnskou tiskovou konferenci nedorazil kvůli Contender Series v Las Vegas. V prodeji vstupenek k zápasu redakce MMAmag dohledala datum 11. prosince 2026 a dějiště v Cardiffu.
Sauerland přitom tenhle nápad pustil do světa už jednou a tehdy šlo o docela jiné číslo.
Březnové video, na které se mezitím zapomnělo
Nabídka není nová, jen zdvojnásobená. 19. března 2026 zveřejnila IFL TV video s titulkem o 10 milionech pro Hearna a Whitea; v metadatech, do kterých redakce MMAmag nahlédla, vystupuje jako autor nabídky opět Sauerland. Co přesně v něm zaznělo k formátu a k rozdělení peněz, z názvu nevyčtete. Jisté je, co platí k 10. říjnu 2026: částka je dvojnásobná, bank má brát jen vítěz a má to trvat šest dvouminutových kol.
Hearn se podle Boxing Social mezitím vyjádřil sám: „Řekl jsem 30 milionů dolarů, což je podle mě správné číslo vzhledem k penězům, které to vygeneruje“. Den předtím, 15. dubna 2026, popsal server Yahoo Sports jeho vystoupení v pořadu The Ariel Helwani Show, kde mluvil o 30 milionech dolarů pro každého. Ochota mluvit o částkách je tedy na Hearnově straně stará nejméně půl roku.
Jak daleko je od výkřiku k podpisu
Je to zápas, nebo nabídka? Karta Misfits Boxing, která se 10. října 2026 koná v londýnské Copper Box Areně, má v čele Joeyho Essexe a Dappera Laughse. Z výpisu akcí, který redakce MMAmag otevřela v prodeji vstupenek, plyne, že jméno Hearna ani Whitea se v programu neobjevuje.
Misfits žije z crossoveru a nabídka, kterou nikdo nemusí podepsat, je nejlevnější reklama, jaká existuje. Hearn na čísla slyší a odpovídá vlastními, z druhé strany zatím žádná reakce nepřišla. Existuje cenovka, formát a bank. Chybí jen dva muži, kteří by vyměnili jednací stůl za ring.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka