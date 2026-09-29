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Házenkář Zdeněk bojuje se zákeřnou nemocí. Bez pomoci se už neobejde

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Zdeněk Hejduk je odchovancem plzeňské házené a stával i v brance německého Chamu. Před 10 lety mu diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu (ALS), onemocnění, při němž mozek přestává ovládat svaly. Léčba neexistuje a Zdeněk už je ve fázi, kdy potřebuje nepřetržitou péči. Ta ale něco stojí.
Házenkář Zdeněk bojuje se zákeřnou nemocí. Bez pomoci se už neobejde

Házenkář Zdeněk bojuje se zákeřnou nemocí. Bez pomoci se už neobejde

Zdroj: Andrea Hejduková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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