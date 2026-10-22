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Havlová a Kronerová jako důchodkyně utržené ze řetězu. V nové české komedii hulí trávu a házejí po sobě dorty

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Oceňovaný režisér a scenárista Bohdan Sláma vysílá do kin svůj nový počin Houpačky. Hřejivý film o ženské solidaritě, nečekaném přátelství a odvaze i chuti žít, láká diváky na skvělé obsazení, kterému vévodí Dagmar Havlová, Zuzana Kronerová, Jiří Lábus a Tereza Ramba.
Havlová a Kronerová jako důchodkyně utržené ze řetězu. V nové české komedii hulí trávu a házejí po sobě dorty

Havlová a Kronerová jako důchodkyně utržené ze řetězu. V nové české komedii hulí trávu a házejí po sobě dorty

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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