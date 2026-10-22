Havlová a Kronerová jako důchodkyně utržené ze řetězu. V nové české komedii hulí trávu a házejí po sobě dorty

Režisér a scenárista
Bohdan Sláma představuje divákům trailer ke svému novému filmu Houpačky, který do českých kin dorazí v listopadu. Hřejivý snímek poukazující na to, že na velká přátelství není nikdy pozdě, byl natočen podle stejnojmenné knihy spisovatelky a scenáristky Lucie Konečné. Hvězdné obsazení potěší nejednoho fanouška českých filmů. V hřejivé komedii hrají Dagmar Havlová, Zuzana Kronerová, Tereza Ramba, Jiří Lábus, Alena Mihulová, Jiří Rendl a Miloslav König.
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Bohdan Sláma je držitelem šesti
Českých lvů. Mezi jeho nejznámější filmy určitě patří drama Štěstí, které si na Kinoboxu vysloužilo 73 %, Venkovský učitel, jenž má na Kinoboxu 70 %, a komedie Bába z ledu, ohodnocená na Kinoboxu 64 %. Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Důchodkyně utržené z řetězu
Houpačky jistě také budou mít co nabídnout. Havlová a Kronerová se v traileru mění v rebelky, co po sobě hází dorty, hulí trávu a svádí polštářové bitvy. Chtějí alespoň chvilku žít, cítit volnost a vzdorovat velké zkoušce osudu. Nezáleží na tom, že jsou každá jiná. Dohromady se skvěle doplňují a jsou pro každou srandu. Podzim života hodlají prožít naplno.
„Moje postava Jiřina působí přísně, ne úplně chladně, ale rezervovaně. Udiveně se dívá na Zdenu, která je svobodomyslná a trochu chaotická. Jak se ale sbližují, začne Jiřinu inspirovat Zdenin pohled na život. V dalším ději si pak začnou navzájem pomáhat. Zdena nakazí Jiřinu revoltou a po ní spolu prožijí krásný čas,“ řekla o postavách Zuzana Kronerová na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde byl film představen. Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková Foto: Luminar Film / Kristýna Dvořáková
Dagmar Havlová se podílela i na scénáři.
„Pracovali jsme na scénáři tři roky, takže jsem znala i ty nejjemnější nuance role. Bohdan Sláma mě sice musel na začátku přemlouvat, protože už jsem nechtěla točit, ale jsem opravdu ráda, že jsem do toho šla, byla to nádherná práce,“ uvedla. O čem je český hřejivý film Houpačky?
Zdena (
Dagmar Havlová) a Jiřina ( Zuzana Kronerová) jsou dvě ženy, které by si za běžných okolností nejspíš nikdy neporozuměly. Náhodné setkání však oběma změní život a postupně mezi nimi vznikne nečekané a pevné přátelství. Každá z nich se potýká s vlastními rodinnými problémy.
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Jiřina je připoutána k despotickému manželovi Pavlovi (
Jiří Lábus) a synovi Emilovi (Jiří Rendl), Zdena po smrti manžela žije svou zahrádkou a jen obtížně snáší starostlivou povahu své dcery Jany ( Tereza Ramba). Obě se postupně stávají svědky ponižujících situací té druhé a zároveň si dodávají odvahu vzít život znovu do vlastních rukou. Jejich společná cesta se promění v sérii nečekaných dobrodružství, trapasů a nedorozumění. Jenže výlet skončí nečekaně a jejich přátelství čeká nejtěžší zkouška.
Hřejivá komedie Houpačky má v kinech premiéru 5. listopadu.
Zdroje: Falcon, Radiožurnál, Kinobox, Totalfilm