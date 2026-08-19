Havlíček naznačil úplatné novináře, Kupkovi prý přeskočilo. U kolon na D1 ale našel pochopení

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Havlíček naznačil úplatné novináře, Kupkovi prý přeskočilo. U kolon na D1 ale našel pochopeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Karel Havlíček se v dalším dílu svého pořadu Na rovinu pustil do novinářů, opozice…
Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Zdroj: inregion.cz
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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