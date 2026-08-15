Havlíček jednou větou nelítostně pohřbil naděje Schillerové na prezidentský post. Tomu se říká kolegialita

Existuje zvláštní druh politické brutality, která nepotřebuje ostré lokty ani zvýšený hlas. Stačí pochvala pronesená ve správný okamžik, doplněná dovětkem, který adresátovi zavře dveře dřív, než k nim stihne dojít. Přesně tohle Havlíček udělal Aleně Schillerové. Navenek ji vyzdvihl, ocenil její práci, a vzápětí dodal, že ji hnutí potřebuje jinde než na Hradě. Jedna věta, žádný útok, žádná konfrontace. Jen tiché přišroubování víka na ambici, o které se v kuloárech mluví měsíce. Kdo tohle považuje za kolegialitu, ten asi nikdy nepracoval v otevřeném kanceláři s někým, kdo vám na poradě řekne „ty jsi na tohle moc dobrá“.
Pochvala jako disciplinační nástroj
Průhledný manévr, a přesto účinný. Havlíček neřekl „Schillerová na to nemá“. Neřekl „nemá šanci“. Řekl něco v duchu: je tak výborná ministryně, že by byla škoda ji ztratit z vlády. To zní hezky, dokud si člověk neuvědomí, co tím vlastně sdělil. Že o prezidentské kandidatuře Schillerové nerozhoduje Schillerová. Že její role je definována potřebami strany, ne jejími osobními plány. A že ten, kdo role rozdává, sedí jinde.
V normálně fungující straně by takový výrok mohl být nevinný. V ANO, kde se o kandidátovi na prezidenta rozhoduje centrálně a kde Andrej Babiš i v létě 2026 posouvá debatu o nominantovi na rok 2027, je to mocenský signál s jasnou adresou. Radek Vondráček to po Zemanově podpoře v červenci řekl otevřeně: nejde o individuální ambice, rozhodne hnutí. Přeloženo z politického newspeaku: rozhodne vedení. A vedení právě promluvilo Havlíčkovými ústy.
Čísla, která mluví proti Schillerové
Kdyby šlo jen o jednu větu na mítinku, dalo by se mávnout rukou. Jenže za Havlíčkovým výrokem stojí tvrdá data, která z něj dělají víc než nešikovnou formulaci.
- Průzkum Novinek z března 2026: Havlíček 39 % příznivého hodnocení, Schillerová 34 %.
- CVVM z ledna 2026: Havlíček 44 % důvěry, u Schillerové převažuje nedůvěra.
- STEM/MARK z května 2026: ve spontánních odpovědích na otázku, kdo by mohl být příštím prezidentem, se po Pavlovi a Babišovi objevuje Havlíček, a teprve za ním Schillerová.
Pět procentních bodů v jednom průzkumu, převaha nedůvěry v jiném. To není propast, ale je to dostatečný rozdíl na to, aby Havlíček mohl svou pochvalu pronést z pozice síly. Když politik s lepšími čísly veřejně řekne kolegyni s horšími čísly, že ji strana potřebuje ve vládě, není to kompliment. Je to oznámení pořadí.
Babišova hra na čas
Celý příběh by nedával smysl bez kontextu, ve kterém se odehrává. A ten kontext je Babišova promyšlená nerozhodnost.
6. ledna 2026 Babiš zveřejnil video, v němž znovu vyloučil vlastní kandidaturu na prezidenta. Změny se prý dělají ve vládě a ve Sněmovně, ne na Hradě. V červenci totéž zopakoval. Současně ale nechal otevřené úplně všechno ostatní: kdo bude kandidovat, kdy se rozhodne, jestli půjde o společného kandidáta koalice, nebo o jméno čistě z ANO.
Podle CNN Prima NEWS z 20. července koalice společného kandidáta aktivně neřeší. Vondráček mezitím naznačuje, že ANO by mělo postavit vlastního. Motoristé připouštějí kandidáta z občanské společnosti. A Petr Pavel říká, že o případné obhajobě rozhodne až příští rok. Výsledek? Absolutní mlha, ve které má rozhodovací monopol jediný člověk, Babiš. A právě v téhle mlze Havlíčkova věta funguje jako laserový paprsek: jasně, přesně a nemilosrdně ukazuje, kam Schillerová v hierarchii patří.
Politická fikce jménem „kolektivní rozhodnutí“
Nejkrásnější na celém divadélku je rétorika kolektivního rozhodování. Vondráček mluví o tom, že rozhodne hnutí. Babiš mluví o debatě. Havlíček mluví o potřebách strany. Všichni společně vytvářejí iluzi demokratického procesu uvnitř organizace, která funguje na principu jednoho centra a odstředivé loajality.
Schillerová v tomto systému nemá vlastní prezidentský projekt. Nemá prostor ho vybudovat, protože jakýkoli samostatný krok by vypadal jako vzpoura proti vedení, které výběr kandidáta rámuje jako společnou věc. A nemůže se ani ohradit proti Havlíčkově pochvale, protože ta byla formulována tak elegantně, že jakákoli námitka by z ní udělala nevděčnici. Dokonalá past z hedvábí.
Řečnická otázka na závěr je zbytečná, odpověď známe. V ANO se o Hradě nerozhoduje v debatě, ale v monologu. Havlíček jen nahlas řekl to, co struktura hnutí říká potichu každý den: ambice jsou povoleny, dokud je povolí šéf. Schillerová to teď ví. A ví to i všichni ostatní.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka