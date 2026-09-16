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Havaroval na koloběžce a skončil v bezvědomí. Muže našli náhodní kolemjdoucí

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Vážná nehoda elektrokoloběžky zaměstnala ve středu brzy ráno záchranáře v Jindřichově Hradci. Asi třicetiletého zraněného muže v bezvědomí našli po pádu kolemjdoucí. Jeho stav se postupně zhoršoval, a tak na místo zamířil také vrtulník.
Havaroval na koloběžce a skončil v bezvědomí. Muže našli náhodní kolemjdoucí

Havaroval na koloběžce a skončil v bezvědomí. Muže našli náhodní kolemjdoucí

Zdroj: ZZS Jihočeského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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