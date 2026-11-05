Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hasiči ze Zlínského kraje trénovali zásahy s agresivními osobami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hasiči Záchranného sboru Zlínského kraje absolvovali 30. října v Uherském Hradišti výcvik zaměřený na situace, kdy se agresivní chování osob na místě zásahu stane…
b-4

b-4

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:07

Reklama
Další články z Náš REGION
Požár haly v Unčovicích způsobil škodu 40 milionů korun, hasiči vyjížděli do areálu podruhé za 24 hodin
Požár haly v Unčovicích způsobil škodu 40 milionů korun, hasiči vyjížděli do areálu podruhé za 24 hodin
Bohumín chystá vánoční novinky za 600 tisíc. Obří baňka i andělská křídla lákají na fotky
Bohumín chystá vánoční novinky za 600 tisíc. Obří baňka i andělská křídla lákají na fotky

Karvinský Bohumín se na letošní advent připravuje s výraznější pompou než dřív. Radnice letos do vánoční...

Festival LOUTKY&amp;LOUTKY 2026 v Divadle v Celetné
Festival LOUTKY&LOUTKY 2026 v Divadle v Celetné

Listopadové a prosincové víkendy jsou v Divadle v Celetné rezervovány dětem již od roku 2008 a ani ten...

Holešovský zámek uzavřel sezonu se 4500 návštěvníky, synagoga zaznamenala mírný nárůst
Holešovský zámek uzavřel sezonu se 4500 návštěvníky, synagoga zaznamenala mírný nárůst

Holešovský zámek na Kroměřížsku zakončil letošní turistickou sezonu s přibližně 4500 návštěvníky, což...

5 míst napříč českými regiony, kde zažijete ten nejkouzelnější podzim
5 míst napříč českými regiony, kde zažijete ten nejkouzelnější podzim

Barevné lesy, mlha nad údolím, skály vystupující ze zlatého listí a místa, která jsou po hlavní turistické...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.