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Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřešku

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Operační středisko přijalo dnes v 7:15 oznámení o požáru rodinného domu a přístřešku v obci Rohy na Třebíčsku. Jak informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová, byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu.
Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřešku

Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřešku

Zdroj: HZS Kraje Vysočina (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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