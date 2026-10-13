Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřešku

Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřeškuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči zasahují na Třebíčsku. Šest jednotek vyjelo kvůli požáru domu a přístřeškuZdroj: HZS Kraje Vysočina (redakčně upraveno)
Článek byl publikován 13.10.2026 07:52
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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