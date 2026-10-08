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Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tank

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Hasiči se po středeční nehodě stále snaží vyprostit návěs kamionu, jeho řidič uvízl pod mostem v Praze 4. Zasekl se o naloženou vrtnou soupravu. Ani dnes to ale nejde.
Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tank

Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tank

Zdroj: Martin Kavka, Hasiči Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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