Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tank

Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tankPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči se opět marně pokouší vytáhnout návěs zaklíněný pod mostem, mají speciální tankZdroj: Martin Kavka, Hasiči Praha
Článek byl publikován 08.10.2026 08:37
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