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Hasiči radí před prvním zatopením zkontrolovat kamna a okolí. Požár komína pak lidé nesmí nikdy hasit vodou

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Před začátkem topné sezony musí majitelé zkontrolovat komíny a kamna. Hasiči doporučují prověřit těsnění dveří, vyčistit okolí topidla a použít suché dřevo.
Mokré dřevo v kamnech vytváří dehet a hůře hoří.

Mokré dřevo v kamnech vytváří dehet a hůře hoří.

Zdroj: FOTO:magnific.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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