Hasiči radí před prvním zatopením zkontrolovat kamna a okolí. Požár komína pak lidé nesmí nikdy hasit vodou

Lidé začínají s podzimem doma opět topit. Zapálení ohně v krbu nebo kotli by měla podle hasičů předcházet podrobná prohlídka spalinových cest i okolí samotných kamen. Nedostatečná údržba nebo použití mokrého dřeva vedou k požárům i k velmi nebezpečným otravám oxidem uhelnatým.
Kontrolu potřebuje komín i prostor kolem kamen
Oheň v domácnosti vyžaduje pozornost. Topná sezona se po letní přestávce rozběhne a lidé zapálí krby i kamna. Hasičský záchranný sbor České republiky doporučuje před prvním škrtnutím zápalky prověřit stav topidla. Během léta se totiž často do těsné blízkosti horkých ploch dostanou nejrůznější hořlavé předměty.
Lidé musí dodržovat bezpečnou vzdálenost věcí od kamen přesně podle pokynů výrobce. Kolem krbu se nesmí nacházet krabice, dětské věci ani papírové noviny. Úklid okolí topeniště představuje podle hasičů základní prvek prevence.
Důležitý je také samotný komín. Ve spalinové cestě se při spalování paliva vytvářejí usazeniny. Hasiči v Česku v roce 2024 řešili 1 179 požárů spojených přímo s komíny. Přímé škody u těchto událostí přesáhly hranici 190 milionů korun.
U trvale obývaných domů se dělá revize komína jednou ročně. Odborník provede prohlídku pomocí speciální kamery, což zabere přibližně dvě hodiny. Rekreační chaty a chalupy vyžadují revizi dvakrát do roka. Komín na chalupě může kvůli napršené vodě v zimě zamrznout a prasknout.
|Typ úkonu
|Kdy se provádí
|Kdo ho smí provádět
|Pravidelná kontrola
|Pravidelně pro posouzení stavu a provozuschopnosti
|Odborně způsobilá osoba
|Revize komína
|Při nové cestě, po požáru nebo při změně paliva
|Licencovaný kominík
|Běžné čištění
|Několikrát za rok pro odstranění nánosů sazí
|Lze čistit i svépomocí
Pozornost vyžaduje těsnění dveří a čerpadlo
Přípravu na zimu potřebují i samotná kamna. Majitelé musí zkontrolovat těsnost dveří a v případě potřeby na ně nalepit nové těsnění. Prověřit se musí také šamoty a prostor nad deflektorem v horní části kamen.
Rozbitý deflektor snižuje účinnost hoření. Kamna musí mít i utěsněný centrální přívod vzduchu. Majitelé krbových kamen musí navíc kompletně demontovat a vyčistit kouřovod. Nečistoty se odstraňují také z prostoru pod podstavným plechem nebo sklem.
Pokud má domácnost krbovou vložku s teplovodním výměníkem, nutností je kontrola oběhového čerpadla. Zařízení má podle odborníků v době letní nečinnosti tendenci přireznout. Zanedbání kontroly a protočení čerpadla může při prvním zatopení vést k explozi.
Dřevo na oheň musí být dostatečně proschlé
Základem je suché dřevo. Vlhkost palivového dřeva nesmí podle odborníků přesáhnout 20 procent. Čerstvé dřevo obsahuje až polovinu vody a při spalování vytváří škodlivý dehet. Ten se následně usazuje v komínovém průduchu a zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru.
Mokré palivo zhoršuje spalování a zanáší komín. Portál Dřevostavitel upozorňuje, že vlhké dřevo navíc špatně hoří a zapáchá. Pro zapálení ohně radí odborníci používat smrk a břízu. Měkké dřevo z těchto stromů se snadněji rozhoří.
Pro samotné přikládání a topení slouží dubové a bukové dřevo. Tvrdé dřevo má vysokou výhřevnost a hoří mnohem déle. Odborníci doporučují topit směsí, ve které čtvrtinu tvoří měkké dřevo a tři čtvrtiny dřevo tvrdé.
Podle hasičů do kamen nepatří odpad ani plastové lahve. Lidé by také k podpalování nikdy neměli používat benzin nebo jiné vysoce hořlavé kapaliny. Oheň se zapaluje jen postupem, který odpovídá návodu výrobce konkrétních kamen.
Hořící komín se nikdy nehasí vodou
S provozem kamen souvisí také úklid popela. Hasiči upozorňují, že vyhořelé zbytky mohou vypadat studeně, ale uvnitř se stále skrývají žhavé části. Lidé musí popel ukládat výhradně do nehořlavé nádoby.
Plastové kbelíky pro popel představují obrovské nebezpečí. Stejně rizikové je skladování popela v blízkosti hořlavých materiálů. Pokud v komíně začne hučet nebo praskat a objevují se jiskry, začaly pravděpodobně hořet saze. V takové chvíli je nutné okamžitě přestat topit. Pokud je to bezpečné, musí se odstranit hořlavé věci z okolí komína a zavolat tísňovou linku 150 nebo 112. Oheň v komíně se v žádném případě nesmí hasit vodou.
Prudké ochlazení podle hasičů komín poškodí nebo přímo roztrhá. Záchranáři rovněž upozorňují, že lidé se nesmí snažit hasit komín svépomocí ze střechy. Riziko při topení představuje také oxid uhelnatý. Únik tohoto nebezpečného plynu lidé svými smysly vůbec nepoznají. Hasiči u spalovacích zařízení doporučují instalaci vhodného detektoru nebezpečných plynů a hlídání dostatečného přívodu vzduchu pro topidlo.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (hasici, idnes, drevostavitel).