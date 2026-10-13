Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo město

Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo městoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo městoZdroj: HZS KVK
Článek byl publikován 13.10.2026 05:53
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