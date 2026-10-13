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Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo město

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Dotace města Sokolova pomohla Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje pořídit nový velitelský automobil i další potřebné vybavení. Vůz usnadní koordinaci jednotek a řízení zásahů při mimořádných událostech.
Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo město

Hasiči na Sokolovsku mají nový velitelský automobil. Pomohlo město

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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