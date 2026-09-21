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Hasiči 15 hodin v kuse zasahovali v CHKO Brdy, nasadili i upravenou vejtřasku

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S požárem štěpky na území CHKO Brdy bojovaly čtyři jednotky hasičů. Mezi nimi byli i dobrovolníci ze Strašic, kteří se na místě pohybovali 15 hodin. Obrovsky jim přitom pomohla jejich legendární Praga V3S, kterou svépomocí předělali z armádního chemického vozidla na lesní speciál.
Hasiči 15 hodin v kuse zasahovali v CHKO Brdy, nasadili i upravenou vejtřasku

Hasiči 15 hodin v kuse zasahovali v CHKO Brdy, nasadili i upravenou vejtřasku

Zdroj: JSDH Strašice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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