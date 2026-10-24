Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat

Ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě se letos v říjnu sešli sportovní novináři a funkcionáři severských disciplín na 47. ročníku Forum Nordicum. Před nimi vystoupil Vladimir Smirnov, legenda běžeckého lyžování, a podle reportáže iSportu je prosil, aby svými články tlačili na politiky a pomohli ruským sportovcům zpátky na start. Dominik Hašek, olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, na takovou prosbu odpovídá dlouhodobě a stále stejně. Návrat podle něj nemá být samozřejmost. Každý ruský sportovec ale má dostat šanci: oficiálně odsoudit ruskou agresivní válku proti Ukrajině a podle toho se chovat. Kdo to udělá, toho mají federace pustit závodit. Jediná podmínka, a přesto ji téměř nikdo nesplnil.
Smirnov chce všechny nejlepší, Hašek chce jasné slovo
Smirnov na fóru argumentoval tím, že závodit mají všichni nejlepší sportovci. Jeho osobní příběh je přitom složitější než prostý ruský postoj. Reprezentoval Sovětský svaz i Kazachstán a podle iSportu na setkání řekl, že má ruské rodiče a přátele v Rusku i na Ukrajině. Oficiální přepis ani video jeho vystoupení veřejně dostupné nejsou, jeho slova známe z reportáže.
Hašek nabízí jiný model. Nechce plošný zákaz navždy ani návrat bez otázek. „Každý z ruských sportovců by měl dostat šanci,“ řekl v rozhovoru pro slovenský ŠPORT.sk v květnu 2025. Šanci oficiálně odsoudit válku. Zároveň dodal, že k tomu nikoho nelze nutit a že takoví sportovci by potřebovali pomoc.
Smirnov se ptá, proč by Rusové neměli závodit. Hašek otázku obrací: co by ruský sportovec musel udělat, aby jeho start nebyl reklamou na válku?
Proč nestačí „Ne válce!“
Podmínka zní jednoduše, ale Hašek ji formuluje přesně. Už v červnu 2023 pro ČT24 vysvětloval, že nestačí podepsat papír ani říct obecné „nechci válku“. Takové věty nejmenují agresora. Prohlášení musí výslovně obsahovat Rusko, ruskou válku či agresi a odsouzení toho, co Rusko na Ukrajině spáchalo a páchá. Pak musí následovat odpovídající chování, veřejné i soukromé.
Rozdíl proti tomu, co dnes žádají federace, je obrovský. Většina sportovních organizací pracuje s neutralitou: sportovec nesmí nosit vlajku, nehraje mu hymna a nesmí veřejně podporovat válku. Hašek chce aktivní odmítnutí.
Podle nás je to nejzajímavější rys celého sporu. Haškova podmínka není morální ozdoba. Je to pokus přenést neutralitu z formálního zákazu vlajky na osobní odpovědnost sportovce. Neutrální dres se dá obléknout bez jakéhokoli postoje. Větu „odsuzuji ruskou agresi proti Ukrajině“ bez postoje vyslovit nejde.
Svou logiku Hašek opírá o tezi, kterou zopakoval letos v březnu na besedě, o níž psala Přítomnost: každého úspěšného ruského sportovce jeho země využije jako reklamu na své činy. Taková reklama podle něj normalizuje agresi, prodlužuje válku a stojí další životy. Stejně tak kritizuje NHL, jejíž postoj podle něj dělá ruské válce reklamu. Přímou Haškovu reakci na tvrzení, že Rusko vede proti Česku hybridní válku, jsme nedohledali. Jeho argumentace s tímto bezpečnostním rámcem ale souzní. Ruské sportovní úspěchy podle něj zvyšují nebezpečí i pro spojence Ukrajiny.
Cena jedné věty
Proč tedy podmínku téměř nikdo nesplní? Přímé vysvětlení od ruských sportovců chybí. Odpověď se ale nabízí v ruském trestním zákoníku. Podle přehledu Agentury EU pro azyl (EUAA) jsou válečné cenzurní zákony v Rusku namířené právě proti protiválečným výrokům. Za „diskreditaci“ armády hrozí napoprvé pokuta, při opakování až sedm let vězení. Šíření „nepravdivých informací“ o ozbrojených silách se trestá i odnětím svobody a soudy už řadu lidí za protiválečné projevy poslaly do vězení.
Sportovec, který by Haškovu podmínku splnil, by tak mohl riskovat stíhání při návratu domů a jeho rodina by mohla čelit tlaku. Konkrétní dopad na konkrétního člověka předjímat nelze. Riziko je ale reálné a Hašek o něm ví. Sám opakuje, že ruští sportovci by potřebovali velkou pomoc včetně ochrany rodin.
Podmínka je tedy formálně splnitelná, osobně je však mimořádně drahá. Hašek tvrdí, že tím nechce skrytý zákaz. Kritici mohou namítnout, že v praxi tak funguje. Zásadní rozdíl ale zůstává: rozhodnutí leží na sportovci, ne na byrokratickém seznamu.
Jak vážně se ruská strana k Haškovi staví, ukázal Dmitrij Medveděv. Podle ŠPORT.sk napsal na Telegramu, že Hašek je „zralý na likvidaci“. Hašek řekl, že výhrůžky bere vážně, protože jde o bývalého prezidenta a vlivného politika. Připomněl i Vrbětice. Od českých vládních představitelů a policie podle svých slov dostal podporu.
Federace se rozcházejí
Zatímco Hašek trvá na svém, sportovní svět se dělí. Lyžaři jdou směrem, o který Smirnov žádal. Mezinárodní lyžařská federace 2. září 2026 rozhodla, že ruští a běloruští sportovci mohou v sezoně 2026/27 startovat jako individuální neutrální sportovci. Musí podepsat deklaraci neutrality a smějí jen do individuálních závodů, bez vlajek, hymen a národních symbolů. Národní týmy Ruska a Běloruska zůstávají vyloučené a na jejich území se závody FIS nekonají. Odsouzení války pravidla nevyžadují.
Hokej je zatím přísnější. Mezinárodní hokejová federace po posouzení jednotlivých akcí 30. července 2026 nepustila Rusko na mistrovství světa mužů, juniorů ani hráčů do 18 let pro sezonu 2026/27. Odvolávala se na bezpečnost, provozní proveditelnost a sportovní integritu. Na opačném konci stojí moderní pětiboj, jehož federace UIPM v červenci oznámila postupné rušení restrikcí pro ruské sportovce i týmy.
|Instituce
|Přístup k ruským sportovcům
|Vyžaduje odsouzení války?
|FIS (lyžování)
|Neutrální jednotlivci od sezony 2026/27, bez týmů
|Ne, jen deklaraci neutrality
|IIHF (hokej)
|Rusko na šampionáty 2026/27 nepuštěno
|Neuplatňuje se
|MOV
|Neutrální jednotlivci na ZOH 2026 ve vybraných sportech
|Ne
|UIPM (moderní pětiboj)
|Postupné rušení restrikcí
|Ne
|Dominik Hašek
|Start po oficiálním odsouzení a odpovídajícím chování
|Ano, výslovně jmenovat Rusko
Hokejový svět je pro Haška osobní i proto, že se týká sousedů. Podle iDNES působilo v sezoně před olympiádou v KHL devět Slováků a čtyři podepsali na další rok. Česko, Finsko a Švédsko hráče z KHL do reprezentace nenominují. Hašek přitom slovenské hokejisty primárně neviní. Kritizuje poslance, kteří ani po více než třech letech války nezakázali občanům pracovat v zemi, kterou označuje za imperialistického nepřítele. Podle něj takoví lidé v Rusku vytvářejí hodnoty využitelné ve válce „proti nám a našim spojencům“.
Česká cesta: od tvrdého ne k čestnému prohlášení
Hašek v Česku osamocený není, je jen nejhlasitější. Český olympijský výbor v prosinci 2023 prohlásil, že nesouhlasí s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích ani na hrách po dobu války. Národní sportovní agentura stanovila, že ruští a běloruští sportovci nemohou startovat na akcích, které finančně podporuje, a doporučila svazům zvážit účast na podnicích s jejich startem.
Zajímavější je ale dokument, který se Haškovu postoji podobá nejvíc. Expertní komise ČOV v roce 2023 navrhla hypotetickou cestu pro neutrální jednotlivce: bez týmů, bez vazeb na armádu a bezpečnostní složky a s čestným prohlášením, že sportovec nepodporuje, neomlouvá ani neschvaluje agresi proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN.
Princip je stejný jako u Haška: osobní prohlášení místo kolektivního trestu. Formulace je ale diplomatická a Rusko v citovaném textu nejmenuje. Hašek jde dál. Agresor podle něj musí mít jméno.
Smirnov prosil novináře, aby pomohli Rusům na start. Hašek jim cestu ukazuje už roky a stačí na ní jedna věta s jedním jménem. Že ji skoro nikdo nevysloví, vypovídá víc o dnešním Rusku než o Haškovi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka