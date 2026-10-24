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Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat

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Dominik Hašek patří k nejtvrdším odpůrcům ruské účasti ve sportu. Rusům ale nechává otevřené dveře: musí nahlas odsoudit válku svého státu.
Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat

Hašek chce pustit Rusy zpět do sportu. Stačí jediná věc, kterou ale většina odmítne udělat

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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